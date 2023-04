Lipavský poděkoval Kohenovi za podporu Ukrajiny, ministři řešili také Írán

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) s izraelským protějškem Elim Kohenem potvrdili odhodlání rozvíjet strategické partnerství. Šéf české diplomacie také na dnešní tiskové konferenci po jednání v Černínském paláci poděkoval Kohenovi za humanitární podporu Ukrajině napadené Ruskem. Izrael stojí za Ukrajinou a bude pokračovat v humanitární pomoci, řekl Kohen. Upozornil také na nutnost sankcí proti Íránu. S izraelským ministrem se odpoledne na Pražském hradě setkal i prezident Petr Pavel.

Lipavský uvedl, že je potřeba prohlubovat spolupráci v obchodu, bezpečnosti či vědě a výzkumu. V květnu se podle něj bude v Tel Avivu konat deváté jednání expertního česko-izraelského fóra, tentokrát zaměřeného na udržitelnou energetiku.

Ministři řešili také bezpečnostní výzvy ve vztahu k Sýrii i Íránu a ruskou agresi proti Ukrajině. Lipavský zdůraznil, že nebezpečí přinášejí i drony Šáhed íránské výroby, které Rusko k útokům využívá.

Kohen v polovině února navštívil Kyjev jakožto první izraelský ministr od loňské invaze. Izrael podle něj stojí od prvního dne války na straně Ukrajiny a ukrajinského lidu. Při tehdejším jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským podle svých slov zopakoval závazek Izraele posílat zásadní humanitární pomoc i další prostředky potřebné pro záchranu životů. Země podle něj podporuje teritoriální celistvost a suverénnost Ukrajiny.

Írán podle Kohena podporuje státní terorismus a nejde jen o regionální problém. "Je důležité, abychom v současné době si uvědomili, že musíme zavést další sankce na Írán a mělo by k tomu dojít v červnu," míní Kohen. Sankce proti Íránu už dříve zavedly Spojené státy i Evropská unie.

"Íránské drony, které dnes létají na Ukrajinu, mohou zítra začít létat na Izrael. To znamená, že jakákoli pomoc pro Ukrajinu, která se naučí tyto drony identifikovat, ničit, sestřelovat, eliminovat, může být jednoho dne velmi užitečná i pro izraelskou stranu," řekl později novinářům Lipavský.

Izraelská vláda Benjamina Netanjahua čelila v posledních týdnech masivním protestům kvůli kontroverzní soudní reformě. Netanjahu minulý týden oznámil odložení reformy o několik týdnů, zástupci jeho koalice začali jednat s opozicí s cílem najít kompromis. Reforma by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou.

"Vnitropolitická situace není něco, co by vstupovalo v tuhle chvíli do bilaterální relace mezi Českem a Izraelem. Diskutoval jsem s ním tyto otázky spíše v rámci nějaké volné debaty, nikoli že bych prezentoval postoj České republiky k vnitropolitické situaci v Izraeli, to není ani na místě," řekl na dotaz ČTK Lipavský.

Kohena ve 14:00 na Pražském hradě přijal i prezident Pavel. Setkání, které se uskutečnilo v Zrcadlovém sále, se zúčastnil kromě spolupracovníků prezidenta například i český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Schůzka byla naplánována na asi půl hodiny. V 15:00 pak Kohena přijme i předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS).