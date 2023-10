Lipavský navštívil Izrael, zpět do Prahy s ministrem letí 34 evakuovaných Čechů

Ministr zahraničí Jan Lipavský zveřejnil 10. října 2023 na sociální síti X snímek vládního speciálu před svým odletem z Izraele. Na palubě letadla s ním zpět do Česka letí i 34 Čechů.

Ministr zahraničí Jan Lipavský zveřejnil 10. října 2023 na sociální síti X snímek vládního speciálu před svým odletem z Izraele. Na palubě letadla s ním zpět do Česka letí i 34 Čechů. PR/X/Jan Lipavský

Praha - Z Izraele dnes večer do Prahy vyrazil vládní speciál i s 34 českými občany, kteří v zemi uvázli kvůli teroristickým útokům palestinských radikálů. ČTK to potvrdilo ministerstvo zahraničí. Letí s nimi šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti), který se setkal se svým protějškem Elim Kohenem i s prezidentem Jicchakem Herzogem. Lipavský přicestoval do Izraele jako první zahraniční státník po sobotních útocích.

Velvyslanectví v Tel Avivu je v kontaktu i s dalšími českými občany v Izraeli, zjišťuje zájem o případné další repatriace, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí. Ústředí úřadu je také v kontaktu s členskými státy EU pro případné evakuační lety dalších zemí.

Lipavský do Izraele dorazil dnes odpoledne z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu. S Herzogem a Kohenem jednal o možné pomoci zahraničních partnerů i důsledcích teroristických útoků na chod země, uvedl úřad. Ve středu od 8:30 bude ČTK živě vysílat video z tiskové konference Lipavského po jeho návštěvě Izraele.

Šéf české diplomacie chtěl dnešní návštěvou potvrdit českou podporu Izraeli. "Západ je v této podpoře jednotný, ohavné teroristické činy, které připravily o život tisíce nevinných lidí, nemají v demokratické společnosti místo. Izrael je jedním z nás, útoky a únosy, které teroristé z Hamásu rozpoutali, jsou útokem na nás všechny," uvedl Lipavský.

Setkal se také s vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. "Měl jsem dnes možnost hovořit také s vnučkou jedné z unesených a toto svědectví bylo otřesné. Metody teroristů z Hamásu nepatří do současného světa a chápu, že Izrael je nenechá bez odezvy. Izrael má plné právo bránit se teroristům," dodal ministr.

Od sobotního zahájení útoku Hamásu na Izrael zahynulo přes 3400 lidí, vyplývá z údajů zveřejněných oběma stranami. Při palestinských útocích na izraelském území podle izraelské armády přišlo o život více než 1000 lidí, zatímco zdravotnické úřady v Hamásem ovládaném Pásmu Gazy hlásí 900 obětí izraelských protiúderů. Izraelské ozbrojené síly zároveň oznámily, že na izraelském území dosud nalezly na 1500 těl ozbrojenců Hamásu.