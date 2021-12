Lipavský má za důležité udržení jednoty EU a NATO v souvislosti s Ruskem

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského, který úřad převzal po Jakubu Kulhánkovi, 18. prosince 2021 v Praze.

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského, který úřad převzal po Jakubu Kulhánkovi, 18. prosince 2021 v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Bratislava - Udržení jednoty členských států Evropské unie a NATO je podle nového českého ministra zahraničí Jana Lipavského důležité v souvislosti s jejich vztahy vůči Rusku. Společná pozice podle něj nemusí být silová, musí však být jednoznačná. Lipavský to novinářům řekl po své schůzce se slovenským kolegou Ivanem Korčokem v Bratislavě, kam zavítal na svou první zahraniční pracovní cestu ve funkci šéfa české diplomacie.

Moskva minulý týden zveřejnila návrhy nových bezpečnostních záruk, které požaduje od USA a od NATO a které například předpokládají závazek Severoatlantické aliance nerozšířit se o Ukrajinu.

"Jednotný postoj, který bude respektován v Moskvě, to je z hlediska České republiky hlavní bezpečnostní garance, jakým způsobem my můžeme přispět k řešení. Neříkám, že ta pozice nutně musí být silová, stačí, aby byla jednoznačná," uvedl Lipavský.

Korčok se v souvislosti se vztahy Ruska a Západu znovu postavil proti vytváření nových zón vlivu. "Považuji za důležité, aby si země v sousedství Ruské federace mohly svobodně rozhodovat o své zahraničně-politické orientaci," řekl.

Podle českého ministra zahraničí jsou na velmi nízké úrovni samotné vztahy mezi Českem a Ruskem. "Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat, povýšit. Je to situace velmi nekomfortní, kdy spolu představitelé exekutivy nehovoří," řekl Lipavský.

Diplomatickou roztržku mezi Českem a Ruskem, která vyústila v zásadní redukci počtu zaměstnanců na obou ambasádách, vyvolaly letos na jaře informace o podezření českých bezpečnostních složek na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014

Lipavský i Korčok po společné schůzce ocenili vysokou úroveň vztahů mezi Českem a Slovenskem. "Dobré vztahy mají základ v mezilidských vztazích. Je to fenomén, který nemá v mnoha oblastech obdoby. Je to něco, co nám může zbytek světa závidět," řekl Lipavský.

Nový šéf české diplomacie čelil také dotazu zástupce jednoho ze slovenských medií o tom, jak chce přesvědčit své politické kritiky, že nová česká vládní koalice vybrala na post ministra zahraničí dobrou osobu. "Pokud bych jako politik neměl žádné kritiky, tak to, znamená, že nic nedělám. Já tu kritiku vnímám, je to spíše záležitost běžného politického provozu," řekl Lipavský.

Výhrady vůči nominaci Lipavského na funkci ministra zahraničí měl prezident Miloš Zeman, který ho členem nové vlády premiéra Petra Fialy minulý týden nakonec jmenoval.