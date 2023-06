Lipavský kvůli dění v Rusku na večer svolal ministerský krizový štáb

"Okolo Putina se vytvářejí nejrůznější skupiny, které zápasí o moc. Je to klanová bitva. Ta bývá vždy o to urputnější, když jeden velký vůdce je slabší. Pozice je oslabující," uvedl Rakušan. Podotkl, že vedle oficiální armády jsou v zemi i další skupiny. Zmínil wagnerovce či kadyrovce. Podle něj to svědčí o tom, že situace v Rusku není dobrá a režim je "medvěd na hliněných nohách". Míní také, že Putinův projev o zradě ukázal, že je ruský lídr nervózní a "ze sebevědomí zbylo málo". Zopakoval, že radovat se z nepřehledného vývoje v Rusku by bylo krátkozraké.

Podle Dvořáka je tažení wagnerovců nevysvětlitelné. "Čím déle sledujeme vývoj, tím víc z toho vychází, že to byl velmi dobře připravený scénář," uvedl Dvořák. Podotkl, že se vojáci soukromé Prigožinovy armády dostali blízko k Moskvě bez výstřelů a po telefonátu s běloruským vůdcem se stáhli zpět. "Jaký měla hra cíl, jaký měla směr, je velmi spekulativní... Nemyslím si, že se (Jevgenij) Prigožin ráno pomátl a večer dostal rozum," řekl ministr. Podotkl, že pokud by se 25.000 wagnerovců přemístilo do Běloruska, přiblíží se k ukrajinské metropoli Kyjevu.