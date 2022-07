Lipavský je otřesen zprávou o popravě demokratických aktivistů v Barmě

Aktivista Igor Blaževič míní, že popravami chce barmská junta eskalovat násilí

Novinář a lidskoprávní aktivista bosenského původu žijící v České republice Igor Blaževič je přesvědčen o nevině čtyř mužů odsouzených k trestu smrti, které popravila barmská vojenská vláda. Tím, že jsou mezi nimi veřejně respektované osobnosti, chce podle něho junta eskalovat násilí, aby mohla nevybíravě zasáhnout proti opozici. Svět by se měl jednoznačně postavit na stranu celonárodního povstání. Blaževič, který od roku 1994 pracuje v organizaci Člověk v tísni, to dnes řekl ČTK.

Barmská státní média uvedla, že čtveřice byla popravena "v souladu s právní procedurou za řízení a organizování násilného a nehumánního teroristického zabíjení". Mezi popravenými je jednačtyřicetiletý bývalý poslanec Pchjo Zeja Tho z Národní ligy pro demokracii (NLD), jehož vojenský soud v lednu odsoudil mimo jiné za financování terorismu a pumových útoků. Dalším popraveným je třiapadesátiletý prodemokratický aktivista Ťjo Min Ju, známější pod přezdívkou Kou Jimmy.

"Všichni jsme z toho v šoku a cítíme velký smutek. Jsou to lidé, které jsem osobně znal. Jedná se o dlouholeté významné osobnosti, takže cítíme obrovskou bolest a vztek," řekl Blaževič.

Ve čtveřici popravených je dále Hla Mjou Aun a Aun Thura Zo, kteří byli odsouzeni k trestu smrti za vraždu ženy, kterou podle obžaloby podezírali, že vyzrazuje informace armádě. "V procesu, který byl před vojenským tribunálem, nebyli žádní svědci, právníci ani obhajoba. Exekuce se uskutečnila v kontextu absolutně nepřiměřeného právního procesu," upozornil Blaževič.

Blaževiče se dotkla zejména poprava Koua Jimmyho, který patřil k vůdcům skupiny Studenti generace 88, organizující prodemokratické protesty už v roce 1988. Zatčen byl loni v říjnu a v minulosti strávil za své politické aktivity za mřížemi desítku let. "Velice dobře jsem ho znal nějakých dvacet let, protože když byl poprvé se svou manželkou Nilar Thein odsouzen, dali jsme jako Člověk v tísni jeho ženě cenu Homo Homini. Jsou to lidé, kteří v podstatě třicet let nenásilně bojovali za nastolení demokratických poměrů v Barmě," sdělil aktivista, který je od roku 1999 ředitelem filmového festivalu Jeden svět.

Blaževič dodal, že bylo podniknuto hodně diplomatického úsilí, včetně snahy delegace Evropské unie, aby junta od exekucí upustila. "Barmská vojenská vláda minulý pátek zorganizovala kontakt rodiny Koua Jimmyho a neřekla, co chystá. Vojáci jim dali pocit, že je všechno v pořádku, dali jim naději, že to neudělají," uvedl.

Podle Blaževiče chce popravami junta eskalovat násilí, aby mohla zasáhnout proti opozici. "Vojenská vláda nemá jiné prostředky než prohlubovat válku proti společnosti," prohlásil.

Zpráva o popravách vyvolala pobouřené reakce ochránců lidských práv včetně organizací Human Rights Watch (HRW) nebo Amnesty International (AI). Popravu odsoudil mimo jiné ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Lidé v Barmě potřebují konkrétní pomoc, vyjádření lítosti je diplomatická slušnost, ale je to málo. Armáda nastolila absolutní teror s vypalováním vesnic a vraždami. Země potřebuje, aby se sousedé i další státy jednoznačně postavili na stranu celonárodního povstání. Junta je velice zranitelná a nepopulární, opozice potřebuje pomoc, které se jí ale zatím nedostává," dodal Blaževič.