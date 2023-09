Lipavský: Dialog ČR a Rumunska by měl být silnější na vládní i expertní úrovni

Praha - Dialog mezi Českem a Rumunskem je třeba posilovat, intenzivnější spolupráci by měly země navázat na vládní i expertní úrovni. Po jednání se šéfkou rumunské diplomacie Luminitsou Odobescuovou a podpisu memoranda o porozumění o politických konzultacích mezi ministerstvy zahraničí to dnes na tiskové konferenci v Bukurešti uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Podpis memoranda má podle Lipavského napomoci pravidelnějším a intenzivnějším kontaktům mezi ministerstvy, ale též jednáním expertů. Lipavský dnes se svou rumunskou kolegyní jednal také o podpoře Ukrajiny a Moldavska, o prohlubování ekonomické spolupráce nebo o zastoupení české menšiny v rumunském parlamentu.

Lipavský poděkoval rumunské vládě za dlouhodobou podporu české menšiny. "Věřím, že se podaří dosáhnout toho, aby i česká menšina měla čistě své vlastní zastoupení již v příštím rumunském parlamentu," řekl. Podle Odobescuové představuje česká menšina most mezi oběma národy a má podíl na kulturní pestrosti rumunské společnosti.

Lipavský po jednání ocenil rumunskou podporu Ukrajiny. "Vážím si role, kterou Rumunsko sehrává při podpoře bránící se Ukrajiny, ať už se jedná o dodávky vojenského materiálu, humanitární pomoci nebo přijetí ukrajinských válečných uprchlíků," uvedl. S rumunskou kolegyní hovořili také o podpoře Moldavska, které podle Lipavského i díky významné rumunské pomoci statečně čelí silnému ruskému tlaku. Uvedl, že Moldavsku hodlá nadále pomáhat také Česko.

S Odobescuovou jednali také o bezpečnosti a roli Rumunska na východním křídle NATO, podle rumunské ministryně je čím dál důležitější Bukurešťský formát B9, státům na východním křídle NATO podle ní nabízí možnost mluvit jedním hlasem. Skupina B9 vznikla v roce 2015 z iniciativy rumunského prezidenta Klause Iohannise a jeho polského kolegy Andrzeje Dudy a sdružuje Bulharsko, ČR, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Oba ministři dnes diskutovali také o ekonomické spolupráci, podle Lipavského roste vzájemný obchod mezi Rumunskem a Českem. Pro české firmy vidí příležitosti například v rozvoji a modernizaci rumunské infrastruktury. Podle Odobescuové je potenciál zesílení spolupráce kromě dopravy také v energetice, turismu nebo vzdělání.

Lipavský s Odobescuovou jednali také o vstupu Rumunska do Schengenského prostoru a do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Lipavský řekl, že na přistoupení Rumunska do Schengenu pracovalo Česko za nedávného předsednictví Rady EU. "Věřím a doufám a intenzivně na tom pracujeme, aby se to v nejbližší budoucnosti opravdu stalo," doplnil ministr. Podporu má podle Lipavského také vstup Rumunska do OECD, Česko je podle něj připraveno nabídnout zkušenosti s členstvím a se vstupem do organizace.