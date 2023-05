Lipavský: ČR nevlastní v Rusku objekt bez zvláštní právní úpravy

Praha - Česká republika nemá v Rusku objekt, který by měla čistě ve svém vlastnictví bez jiné právní úpravy. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Zvláštní úpravu mají zastupitelský úřad i Český dům. Vláda ve středu zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Česko je nechce dál poskytovat bezplatně a bude žádat i navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Lipavský dnes na dotaz ČTK vysvětlil, že tříletou lhůtu zvolil kabinet kvůli promlčecí době i období, po které podle něj Rusko využívá nemovitosti k jiným účelům.

Vláda zrušila usnesení komunistických vlád tehdy okupovaného Československa, kterými Sovětskému svazu bezplatně poskytovalo desítky pozemků. Rusko je podle vlády i české diplomacie dlouhodobě nevyužívalo pro diplomatické účely, což bylo jednou z podmínek někdejšího rozhodnutí vlád ČSSR. Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu řekl, že Rusko nereagovalo na opakovaná upozornění české diplomacie.

Lipavský dnes řekl, že diplomacie nebude zatím sdílet přesný seznam dotčených nemovitostí veřejně. "Ruské straně jasně komunikujeme, že tyto budovy nejsou součástí diplomatické mise. Další kroky nechceme popisovat, nicméně budeme postupovat s péčí řádného hospodáře," uvedl. Rozhodnutí vlády by mohlo znamenat nárok státu vůči Rusku ve výši nižších desítek milionů korun. Při vyčíslení podle Lipavského vyjde diplomacie ze znaleckých posudků.

Ministerstvo v předkládací zprávě k materiálu upozornilo na možnost, že krok povede k ruské reakci s ohledem na Český dům v Moskvě, který sice vlastní Česko, nachází se ale na pozemku v majetku Ruska. "Určitým 'zajišťovacím' institutem za tímto účelem zůstává objekt tzv. Ruské školy, jehož užívání k diplomatickým účelům je rovněž přinejmenším sporné, avšak s ohledem na existenci mezivládní dohody a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o objekt využívaný ke státním nekomerčním účelům, předmětem navrhovaného narovnání není," uvedl resort.

Ruská diplomacie dnes pohrozila prostřednictvím mluvčí recipročními kroky. Podle Lipavského má Česko v Rusku zastupitelský úřad a Český dům, což jsou objekty upravené mezinárodními smlouvami. "Budova zastupitelského úřadu slouží k účelům mise a je pod diplomatickou ochranou. Český dům je upraven mezinárodní smlouvou opět v jiném režimu. Nemáme tam objekt, který by byl čistě ve vlastnictví ČR a neměl další formu úpravy fungování," konstatoval.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila dnes český krok za vydírání na státní úrovni. Porušuje podle ní Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961. Podle mluvčí Moskva podnikne "obranná opatření" a využije i "zákonné mechanismy". "ČR je právní stát a předpokládáme, že Ruská federace je rovněž právní stát a bude se podle toho chovat," zopakoval mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.