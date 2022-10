Lipavský: Český stát s Katarem přímo energetické smlouvy uzavírat nebude

Dauhá - Český stát přímo s Katarem energetické smlouvy uzavírat nebude. Mají to na starosti soukromé firmy dodávající energetické suroviny na český trh, řekl novinářům v Dauhá ministr zahraničí Jan Lipavský. V Kataru dnes jednal se svým protějškem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním a se státním ministrem pro energetiku a generálním ředitelem podniku QatarEnergy Saadem Šarídou Kaabím.

Případné dodávky zemního plynu z Kataru jsou podle Lipavského tématem spíše pro přespříští zimu, ne tu nadcházející. "S Katarem Česká republika energetické smlouvy uzavírat nebude, od toho máme soukromé společnosti, které dodávají energetické suroviny na český trh. Ale musíme se bavit o celkových globálních evropských řešeních," řekl. Za nutné považuje vytvářet stabilního prostředí pro plánování podnikatelských investic.

Katarská strana dnes podle něj kritizovala evropskou politiku ohledně snižování emisí oxidu uhličitého. "Oponoval jsem, že pokud chceme zabránit klimatické změně, tak na tom musíme pracovat, musíme si ty cíle klást," řekl Lipavský. V principu podle něj nejde o novou kritiku.

Ke kritice některých odborníků, že se Evropa při odklonu od ruských energetických surovin přiklání v případě Kataru k jinému autoritářskému režimu, Lipavský uvedl, že se na věc dívá pragmaticky. "Pokud chceme zajistit energetické dodávky surovin, ale i jiných materiálů, kovů do Evropy, tak je musíme kupovat od toho, kdo nám je je ochoten prodat," řekl šéf české diplomacie.

Lidskoprávní agendu Česko podle něj přednáší typicky v Radě OSN pro lidská práva i s partnerskými zeměmi. "Na druhou stranu, pokud Evropa bude závislá na těchto dovozech, tak vlastně není úplně jiná cesta než realizovat ty dodávky," dodal. Důležité podle něj je, aby si Evropa vybudovala v budoucnu vlastní nezávislost.

Premiér Petr Fiala po nedávném jednání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním v Praze uvedl, že Česko je pro Katar jedním z preferovaných partnerů v rámci těžby zemního plynu v Severním poli. Jde o obří podmořské pole zasahující do íránských vod. Katar disponuje třetími největšími zásobami zemního plynu na světě a je jeho největším exportérem.

Český velvyslanec v Kataru Petr Chalupecký ve středu novinářům v Dauhá řekl, že spolupráce Česka s Katarem v energetice je možná spíše ve střednědobém horizontu než v krátkodobém. Nutné je podle něj sladit načasování, cenu a množství.

Katar chápe, že ruské porušování mezinárodního řádu není v jeho zájmu

Katar udržuje vztahy se všemi významnými světovými hráči. Rozumí ale tomu, že porušování mezinárodního řádu a Charty OSN není ani v jeho zájmu. Novinářům v Dauhá to dnes řekl Lipavský s ohledem na katarský postoj k ruské agresi vůči Ukrajině.

Lipavský dnes jednal se svým protějškem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním a se státním ministrem pro energetiku a generálním ředitelem podniku QatarEnergy Saadem Šarídou Kaabím. Interpretoval jim, co ohrožuje bezpečnost ČR a Evropy. "Zdůrazňoval jsem, že ruská agrese proti Ukrajině je něco bezprecedentního, co ohrožuje stabilitu mezinárodního řádu. V tom se s katarskou stranou shodujeme," uvedl.

Při snaze pochopit katarskou pozici je podle Lipavského nutné dívat se na svět očima této země. "Mají vztahy se všemi významnými světovými hráči, ale i za této situace Katar například podpořil některá významná usnesení Valného shromáždění OSN. Rozumí tomu, že porušování mezinárodního řádu, porušování Charty OSN není ani v zájmu Kataru," poznamenal šéf české diplomacie.

"Na druhou stranu platí, že Katar se baví jak s ukrajinskou stranou, tak s ruskou stranou. Řekněme, že má zájmy rozprostřeny širším způsobem," dodal Lipavský.

Ministr ve středu v Dauhá slavnostně otevřel české velvyslanectví. Jeho protějšek jej dnes informoval o tom, že vysílá do Prahy technický tým, který bude připravovat zastupitelský úřad Kataru v ČR. "Na začátku příštího roku bude katarská strana hledat, kdo by zastupoval Katar na úrovni velvyslance v České republice," uvedl Lipavský.

Na začátku října navštívila Prahu katarská delegace, v jejímž čele stál emír Tamim bin Hamad Sání, který se sešel mimo jiné s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Petrem Fialou. Ministři obou zemí podepsali mezivládní dohodu o hospodářské, obchodní a technické spolupráci i prohlášení o vzájemné podpoře směřující k uzavření dvoustranné investiční dohody.

Emír tehdy Česko opustil předčasně. Podle ředitele hradní diplomacie Rudolfa Jindráka proto, že Brusel neodsouhlasil, aby se stal účastníkem neformálního summitu evropských zemí. Český velvyslanec v Dauhá Petr Chalupecký tehdy ČTK řekl, že emír odletěl z Prahy spokojený.

Katarský ministr zahraničí si podle Lipavského dnes návštěvu emíra pochvaloval. "Mohlo by to třeba rozptýlit některé obavy, které se na úrovni mediálních spekulací objevily. Považuji to za drobnou, ale důležitou věc, že to zaznělo," doplnil ministr.

Velvyslanec: Investiční a infrastrukturní sousto je pro Katar kvůli MS enormní

Investiční a infrastrukturní sousto v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale je pro Katar enormní. V některých oblastech jsou pokroky vidět téměř ze dne na den. Novinářům to řekl český velvyslanec v Dauhá Petr Chalupecký. Šampionát začíná už zhruba za tři týdny, město ale podle zpravodaje ČTK, který je na místě, mnohde připomíná spíše staveniště.

Celkové náklady na premiérové MS na Arabském poloostrově (a druhé na asijském kontinentu po Japonsku a Koreji 2002) včetně investic do infrastruktury překročily 200 miliard amerických dolarů (téměř pět bilionů korun), což je suverénně nejvíc v dějinách. Dosud nejdražší šampionát v roce 2014 vyšel brazilské pořadatele zhruba na 15 miliard dolarů.

"Pokrok je vidět skoro denně. Sousto infrastrukturní a investiční je enormní," řekl Chalupecký. Samo město Dauhá není z hlediska plochy velké, stadiony jsou od sebe vzdáleny maximálně desítky kilometrů. "To klade obrovské náklady na infrastrukturu, ale Katařané pracují, Katařané také nešetří. Myslím, že výsledky jsou vidět, v některých oblastech téměř ze dne na den," uvedl a dodal, že věří, že se vše podaří zvládnout a dokončit včas.

Celé hlavní město Kataru je osázené upomínkami na blížící se šampionát, na některých budovách visí plachty s fotbalisty, mimo jiné brazilským útočníkem Neymarem. V lobby jednoho z hotelů si večer na zeleném koberci evokujícím fotbalové hřiště mohou návštěvníci dokonce zahrát s míčem, přičemž se místem rozléhají fotbalové znělky a několik dam mává katarskými vlajkami. Část osazenstva se v lobby procházelo například v argentinských či španělských dresech.

V ulicích to ale často připomíná spíše staveniště. Při procházce ulicemi si lidé musejí dávat pozor, aby nešlápli do děr na nedokončených chodnících. Bagry se nezastaví ani v noci. Kolem promenády u Perského zálivu jsou večer poházeny desítky koleček.

Katařané jsou podle velvyslance Chalupeckého velkorysí hostitelé, návštěvníci by ale měli dodržovat základní pravidla, která se ne ve všem shodují s těmi, na která jsou zvyklí z Evropy či Severní Ameriky. "Existují jistá omezení například z hlediska konzumace alkoholických nápojů, z hlediska nějakého běžného chování. Ale Katařané jsou nesmírně velkorysí, velice otevření," poznamenal.

Alkohol se kvůli zákazu konzumace na veřejnosti nebude prodávat na tribunách během zápasů, ale pouze u stadionů ve speciálních zónách. Příliš opilí fanoušci zůstanou pod dohledem, dokud nevystřízliví.

Kvůli letním extrémním teplotám v arabské zemi se místo obvyklého června a července turnaj poprvé odehraje až v listopadu a prosinci. Bohatý stát se už od svého zvolení pořadatelem v roce 2010 potýkal s problémy v čele s porušováním lidských práv při výstavbě stadionů či podezřením z korupce při volbě.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský novinářům řekl, že při návštěvě Kataru se svým protějškem krátce otázku mistrovství diskutoval. "Katar udělal, z pohledu tohoto regionu, poměrně významné kroky právě i z hlediska pracovního práva díky tomu, že se zde to mistrovství světa bude konat," uvedl šéf diplomacie.