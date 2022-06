Lipavský čeká, že Evropská rada jednoznačně potvrdí Ukrajině status kandidáta

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) očekává, že Evropská rada příští týden jednoznačně potvrdí Ukrajině status kandidáta vstupu do Evropské unie. Česko podporuje udělení statusu i Moldavsku a Gruzii. Ministerstvo to uvedlo v dnešní tiskové zprávě. Evropská komise dnes doporučila kandidaturu Ukrajiny na členství v EU. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, podle níž ovšem země bude muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je přijímací proces spojen.

Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či boje s korupcí, řekla šéfka komise. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil krok komise za historické rozhodnutí. Brusel podpořil také kandidaturu Moldavska. Naproti tomu Gruzie musí podle komise s reformami přijít ještě před oficiálním potvrzením kandidatury.

Lipavský uvítal rychlé rozhodnutí komise. "Není pochyb o tom, že Ukrajina patří do našeho hodnotového prostoru včetně členství v unii. Široká podpora Ukrajiny je naší zahraničněpolitickou i mojí osobní prioritou. Očekáváme, že Evropská rada v příštím týdnu jednoznačně potvrdí kandidátský status pro Ukrajinu," uvedl.

Všechny tři země požádaly o členství krátce po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu. Rozhodující slovo v udělení kandidátského statusu bude mít příští týden summit lídrů členských zemí.

Komise doporučuje udělení statusu kandidátské země za předpokladu provedení sedmi kroků v oblastech soudnictví, právního státu a boje proti korupci. O jejich naplnění má Ukrajina informovat do konce roku, uvedlo ministerstvo.

U Moldavska komise doporučuje udělení statusu po devíti krocích v oblastech reformy soudnictví, boje proti korupci nebo organizovanému zločinu. Gruzie má učinit 12 kroků týkajících se fungování státní správy, politické polarizace, nezávislosti soudnictví nebo občanské společnosti. Komise doporučuje udělit kandidátský status až poté.