Lipavský: Audit na MZV se týkal období vlády Babiše, hotov má být v řádu měsíců

Praha - Audit na ministerstvu zahraničí, na který minulý týden upozornil server Seznam Zprávy, se zabýval obdobím vlády Andreje Babiše (ANO). Stále nebyl dokončen, stát by se tak mělo v řádu několika měsíců. V neveřejné části pirátského fóra to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Server uvedl, že Jan Čapek vypracoval audit, který zjistil, že resort netransparentně vybírá lidi na místa na zastupitelských úřadech, po čemž následoval rychlý vyhazov. Podle Lipavského by bylo úsměvné, kdyby chtěl zakrývat negativní výsledky šetření, aby kryl minulý kabinet.

Čapek podle Seznam Zpráv loni v říjnu odevzdal první verzi dokumentu, v němž popsal, že výběrová řízení na místa na velvyslanectvích nejsou transparentní a porušují se při nich zákony. Letos v lednu dostal výpověď, podle webu v poslední den zkušební doby a bez udání důvodu.

Úředník podle serveru už na podzim vytušil, že audit vyvolal pozdvižení, a začal si nahrávat rozhovory s nadřízenými. Na jednom záznamu podle Seznam Zpráv říká Čapkovi jeho šéf, že jednal s ředitelkou personálního odboru Janou Hybáškovou, která měla mimo jiné sdělit, že by auditní zpráva měla být zařazena do utajovaného režimu, aby se k ní novináři nedostali přes zákon o svobodném přístupu k informacím.

Čapek po výpovědi na ministerstvo podal žalobu, ale neuspěl. Jak uvádí pro ČTK zdroj z ministerstva zahraničí, v momentě, kdy se po úřadu rozšířilo, že si auditor nahrával konverzace s kolegy, bylo pokračování spolupráce nepředstavitelné.

K vysvětlení informací z článku vyzvali Lipavského někteří pirátští kolegové na stranickém fóru. Šéf diplomacie posléze uvedl, že zmiňovaný audit se týkal Babišovy vlády. "Představa, že bych chtěl zakrývat negativní výsledky auditu, abych kryl minulou vládu, mi přijde opravdu úsměvná," poznamenal. Zároveň se podle něj audit nezabýval problematikou vysílání lidí do zahraničí, ale výběrovými řízeními, do kterých se mohou hlásit stávající zaměstnanci ministerstva na pražské centrále.

Lipavský také uvedl, že audit byl zpracováván na jeho podnět. "Mým cílem je transparentní a efektivní fungování resortu, nikoliv obsazování míst ze známosti nebo z politické vůle," poznamenal. "Pravdou je, že audit stále ještě nebyl dokončen a to plánuji napravit v řádech měsíců," doplnil. Podle Seznam Zpráv byl tento audit druhým šetřením na stejné téma v posledních pěti letech - v roce 2018 se uskutečnil také, nebyl ale dokončen.

Co se týče osoby auditora, podle Lipavského soud veřejně potvrdil, že úřad měl právo po skončení zkušební doby smlouvu neuzavřít. Více věc komentovat nemůže, uzavřel šéf diplomacie.