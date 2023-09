Lingr teď o Feyenoordu ani nesnil, když dorazil, koukal s otevřenou pusou

Praha - Fotbalista Ondřej Lingr připustil, že ani nesnil o tom, že v závěru tohoto přestupového období zamíří ze Slavie do Feyenoordu Rotterdam. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál je nadšený ze zázemí ve slavném nizozemském klubu, při příchodu prý koukal s otevřenou pusou. Na tiskové konferenci po srazu české reprezentace před zářijovými zápasy si Lingr pochvaloval, že v neděli při krátkém debutu za Feyenoord zaznamenal asistenci a doufá, že jeho minuty na hřišti budou přibývat.

"Je to moje první zahraniční angažmá, takže je to něco jiného. Není to jako tady v Česku, není tam taková ta kabina. Ale kluci jsou fajn a myslím, že se s týmem brzo sžiju. Všichni mi pomáhají, cítím se tam dobře," uvedl Lingr.

"Zatím ještě nemám ani byt, bylo to fakt rychlé. Ale pocity jsou neskutečné. Byl to můj splněný sen vyzkoušet si zahraniční angažmá. Jsem rád, že jsem přišel do tak skvělého klubu, který bude hrát i Ligu mistrů," doplnil bývalý hráč Karviné a Slavie.

Dlouho se spekulovalo o jeho možném odchodu do Panathinaikosu Atény, nakonec ho ale v závěru přestupního období získal Feyenoord. "Věděl jsem o Feyenoordu, že jsem byl asi rok a půl sledovaný, protože jsme proti nim dvakrát hráli v pohárech. O zájmu jsem věděl, ale tohle léto jsem to vůbec neřešil. Přišlo to ze dne na den. Asi jsem si to ani nevysnil, ale o to jsem raději, že to vyšlo," uvedl Lingr.

Prostředí ve Feyenoordu ho nadchlo. "Musím se přiznat, že jsem tam přišel a měl jsem otevřenou pusu, protože to bylo fakt něco jinačího. Máme tam úžasné tréninkové centrum, je tam všechno, jídelna, snídaně, skvělý medical tým. Všichni o mně vše věděli, hned se o mě starali. Jsem za to rád. Myslím, že jako hráč tam můžu zase o trochu vyrůst. V Německu je to třeba ještě o krok více, ale i tak jsem byl překvapen. Oproti Česku je to jiný svět. Teď jsem pochopil, že je to pravda, když to říkají kluci, kteří si vyzkoušeli zahraničí," podotkl Lingr.

Ve Slavii, kde by mu končila smlouva za rok, ho hodně chtěli udržet. "Musím přiznat, že ke konci už jsem o tom uvažoval, že bych kariéru prodloužil ve Slavii. Ale všichni v klubu věděli, že můj cíl a přání bylo zkusit zahraniční angažmá. Nakonec jsem na všech viděl, že mi to strašně přáli," uvedl Lingr.

"Nebylo to jednoduché, všichni víme, že jsem byl asi čtyři pět měsíců tlačen k nové smlouvě. Ale vydržel jsem a vyplatilo se. I pan (šéf Slavie Jaroslav) Tvrdík pochopil, že je to skvělá nabídka. Popřál mi hodně štěstí. Určitě se ještě potkáme a prohodíme pár pěkných slov, protože angažmá ve Slavii bylo fakt skvělé," doplnil Lingr.

V začátcích mu hodně pomáhá slovenský reprezentant a bývalý zadák Sparty Dávid Hancko. "Je to obrovsky důležité, Hanci se mě hned první den ujal. Já přišel ve středu a on už v pondělí (předtím) o tom věděl. Asi se ho na mě ptali. Jsem strašně rád, že tam je. Pro mě je to něco nového, byl jsem celý život v Česku, teď si budu zvykat. On mi s tím pomohl, jsem mu za ten začátek vděčný," řekl Lingr, který do Feyenoordu zamířil na hostování s opcí před závěrečným 4. předkolem Evropské ligy.

S Hanckem se ještě v dresech Slavie a Sparty potkali v derby. "Vzpomínali jsme na to. Měli jsme docela dobré souboje při derby. Ale vše dobré, vše špatné je zapomenuto. Ono je to všechno na hřišti, potom jsme kamarádi," podotkl Lingr.

V neděli v 85. minutě naskočil za Feyenoord do závěru utkání v Utrechtu a hned asistencí přispěl k vysoké výhře 5:1. "Jsem moc rád, že se debut povedl, že jsem přihrál na gól. Musím se přiznat, že minulý týden byl pro mě fakt náročný, protože příchod ze Slavie byl strašně rychlý. Musel jsem se s týmem rychle sžít, povedlo se mi to. Kluci mi pomohli, Hanci mi pomohl," řekl Lingr.

"Byl jsem už teď připravený na zápas s tím, že tam půjdu. Jsem rád za šanci a doufám, že minuty budou přibývat. Myslím, že se mnou počítají na post pod útočníkem, na desítku. Vědí, co ode mě mají očekávat. Že presuju, dávám góly, jsem nebezpečný ve vápně. S tímhle mě dělali," podotkl.

Těší se na skupinu Ligy mistrů, v níž nizozemský šampion narazí na Atlético Madrid, Lazio Řím, Celtic Glasgow. "V kabině jsme sledovali los. Všichni byli spokojení až na to Lazio, se kterým Feyenoord už hrál v Evropské lize a jednou prohrál. O to více ho budeme chtít porazit v Lize mistrů. Máme zvučná jména, ale určitě budeme chtít postoupit. Myslím, že doma můžeme porazit každého, venku to bude trochu těžší," přemítal Lingr.

S reprezentací se začal chystat na čtvrteční utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Albánii, v němž si český tým může pojistit vedení ve skupině a udělat další krok k postupu. "Víme, že je to obrovsky důležitý zápas. Pokud vyhrajeme, zase se přiblížíme postupu. Víme, že Albánie má teď dobré mužstvo a dobré výsledky. Ale myslím, že se na to výborně připravíme. Hrajeme doma, asi bude vyprodáno. Nic nepodceníme a nebereme nic jiného než vítězství," dodal.