Lillard nastřílel v NBA 60 bodů a dovedl Portland k výhře nad Utahem

New York - Damian Lillard jako třetí basketbalista v této sezoně NBA pokořil hranici 60 bodů a zařídil Portlandu vítězství 134:124 nad Utahem. V kariéře dvaatřicetiletého amerického rozehrávače to byl třetí nejlepší výkon, dvakrát dal ještě o bod více. Obhájci titulu z Golden State vyhráli 122:120 nad Memphisem košem Jordana Poolea v poslední sekundě. Neuspěl naopak Denver, který bez lehce zraněného Nikoly Jokiče podlehl Milwaukee 99:107 a nevyužil možnost dotáhnout se na lídra soutěže Boston.

Lillard se zařadil na druhé místo v žebříčku nejlepších střeleckých výkonů v této sezoně za Donovana Mitchella, který dal 71 bodů. Ještě Luka Dončič nastřílel 60 bodů, ale potřeboval na to i prodloužení. Lillardovi se to povedlo v normální hrací době a přidal i 8 asistencí a 7 doskoků. Celkem dal devět tříbodových košů a dostal se na sedmé místo historického pořadí střelců zpoza oblouku - s 2292 trojkami se posunul o dvě před Vince Cartera.

Portland přitom nezačal dobře a první čtvrtinu prohrál o 12 bodů. Ve druhé desetiminutovce ale nastřílel 47 bodů a skóre otočil. Ve třetí části pak Lillard dal 20 bodů Portlandu v řadě a nasměroval tým k vítězství. Celkem v zápase trefil 21 z 29 střel ze hry a 9 z 10 trestných hodů.

"Když dá někdo 60 bodů, tak je to vždy mimořádné, ale tentokrát bych řekl, že to bylo celkem jednoduché. Hrál jsem tak, jak jsem měl. Potřebovali jsme vyhrát, tak jsem byl agresivní v útoku, ale necítil jsem se nijak speciálně, že bych měl horkou ruku, prostě jsem jen hrál, co jsem měl," řekl Lillard, který se stal teprve pátým hráčem se čtyřmi a více zápasy s alespoň 60 body po Wiltu Chamberlainovi, Kobem Bryantovi, Jamesi Hardenovi a Michaelu Jordanovi.

Zápas Memphisu s Golden State byl velmi vyrovnaný a osmnáctkrát se týmy vystřídaly ve vedení. Grizzlies hrající bez pivota Stevena Adamse vedli ještě šest minut před koncem o deset bodů, ale Stephen Curry deseti ze svých 34 bodů pomohl manko rychle smazat. Jenže 75 sekund před koncem byl Curry vyloučen, poté co hodil do hlediště chránič zubů, a Golden State museli dohrávat bez něj.

Ja Morant vrátil Memphisu vedení, vzápětí trojka Klaye Thompsona opět otočila skóre, ale Brandon Clarke smečí šest sekund před koncem opět srovnal. Když pak Thompson neuspěl se střelou, vypadalo to na prodloužení, ale Warriors ještě získali míč, vyhazovali zpod koše, Poole se uvolnil, naběhl si pod koš a rozhodl zápas. Celkem nasbíral 21 bodů a 7 asistencí.

Denver nastoupil v Milwaukee bez Jokiče, kterého trápí sval, a Jamala Murrayho. A i když se ostatní hráči v čele s Aaronem Gordonem a jeho 26 body snažili, Milwaukee nakonec očekávanou výhru získalo i díky 33 bodům a 14 doskokům Janise Adetokunba. Denver nadále ztrácí jednu výhru na lídra soutěže Boston.

K Celtics se v tabulce Východní konference vedle třetího Milwaukee přiblížila také druhá Philadelphia, která vyhrála 137:133 nad Brooklynem. Nejlepšími střelci obou týmů byli náhradníci. Za Sixers to byl s 27 body Tyrese Maxey, Brooklynu nepomohlo ani 32 bodů Setha Curryho. V dresu Philadelphie se příliš nedařilo Joelu Embiidovi, který trefil jen 6 z 18 střel, ale k tomu přidal 13 trestných hodů a nakonec zapsal 26 bodů.

Atlanta zvítězila 137:132 nad Oklahomou City. Trae Young k tomu přispěl 33 body a 11 asistencemi. Český reprezentant Vít Krejčí zůstal jen na lavičce Atlanty a proti svému bývalému klubu nenastoupil.

NBA:

Golden State - Memphis 122:120, Houston - Washington 103:108, LA Lakers - San Antonio 113:104, Milwaukee - Denver 107:99, New Orleans - Minnesota 102:111, Oklahoma City - Atlanta 132:137, Orlando - Indiana 126:120, Philadelphia - Brooklyn 137:133, Portland - Utah 134:124, Sacramento - Toronto 95:113.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 49 35 14 71,4 2. Philadelphia 47 31 16 66,0 3. Brooklyn 47 29 18 61,7 4. New York 49 26 23 53,1 5. Toronto 49 22 27 44,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 48 31 17 64,6 2. Cleveland 49 29 20 59,2 3. Indiana 50 24 26 48,0 4. Chicago 47 22 25 46,8 5. Detroit 49 12 37 24,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 49 27 22 55,1 2. Atlanta 49 25 24 51,0 3. Washington 48 22 26 45,8 4. Orlando 48 19 29 39,6 5. Charlotte 49 13 36 26,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 48 31 17 64,6 2. New Orleans 49 26 23 53,1 3. Dallas 49 25 24 51,0 4. San Antonio 48 14 34 29,2 5. Houston 48 11 37 22,9

Severozápadní divize:

1. Denver 49 34 15 69,4 2. Minnesota 50 25 25 50,0 3. Utah 51 25 26 49,0 4. Oklahoma City 48 23 25 47,9 5. Portland 48 23 25 47,9

Pacifická divize:

1. Sacramento 47 27 20 57,4 2. LA Clippers 50 26 24 52,0 3. Phoenix 49 25 24 51,0 4. Golden State 48 24 24 50,0 5. LA Lakers 49 23 26 46,9