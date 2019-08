Likvidace nebezpečného odpadu ve Starém Městě stála 15 milionů

Zleva ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký si 5. srpna 2019 prohlédli budovu ve Starém Městě u Frýdku-Místku, do které polská firma nelegálně navezla nebezpečný odpad.

Zleva ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký si 5. srpna 2019 prohlédli budovu ve Starém Městě u Frýdku-Místku, do které polská firma nelegálně navezla nebezpečný odpad. ČTK/Pryček Vladimir

Frýdek-Místek - Pokud se potvrdí, že nebezpečný odpad ve skladu ve Starém Městě u Frýdku-Místku pocházel z Polska, bude na místě požadovat po Polsku kompenzace. Po dnešním setkání s frýdecko-místeckým primátorem Michalem Pobuckým to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD), který dnes navštívil Moravskoslezský kraj. Likvidace nebezpečného odpadu stála 15 milionů korun - zhruba dvojnásobek původních odhadů. Náklady uhradilo město, kterému by mohl finančně pomoci stát.

Sklad odpadu byl ve Starém Městě odhalen v lednu. Bylo v něm 650 tun odpadů. "Pokud se potvrdí, že odpad pocházel z Polska, bude na místě požadovat kompenzace právě po polské straně," uvedl ministr. Dodal, že je nepřijatelné, aby se Česko stalo skladištěm nelegálního odpadu, ze kterého si kriminální skupiny dělají výnosný obchod.

Polsko by se mělo podle Petříčka přihlásit k dlouhodobému řešení ve spolupráci s Českou republikou tak, aby problémy nevznikaly do budoucna. Ministr by uvítal větší kontroly i srovnání podmínek při likvidaci odpadů.

Likvidace skládky ve Starém Městě stála 15 milionů korun. "Musíme hovořit o tom, kdo zaplatí náklady. Jsem přesvědčen, že to nemůže být magistrát Frýdku-Místku," řekl ministr. Financování likvidace bude podle něj téma pro vládu i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).

Při jednáních s polskou stranou chce Petříček probrat kromě přeshraniční likvidace odpadů i kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. "Podle odborníků má přitom významný vliv na zdejší životní prostředí přeshraniční znečištění ovzduší. Jednoznačně se tak ukazuje, že v Moravskoslezském kraji nelze bez snížení emisí v Polsku dosáhnout imisních limitů," uvedl ministr po prohlídce stanice měřicí kvalitu ovzduší v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice.

Spolupráce s Polskem podle Petříčka v mnoha oblastech funguje bezchybně. "Nevidím proto důvod, proč by nemohla fungovat i ve věci ochrany životního prostředí na obou stranách hranice," uvedl Petříček.

Ve skladu ve Starém Městě bylo 650 tun odpadů. O jejich likvidaci se po dohodě s městem starala společnost Aquatest, která s odvozem začala v březnu. V polovině května byl sklad prázdný a objekt předán vlastníkovi. Město tehdy očekávalo náklady okolo osmi milionů korun, nakonec se dostaly téměř na dvojnásobek.

Podle Pobuckého konečné vyčíslení nákladů souviselo se složením odpadů, které bylo známé až po jejich likvidaci ve spalovnách. Přesto náklady považuje za poměrně příznivé, protože po odhalení skladu město čekalo mnohem vyšší částky. Primátor věří, že stát městu s kompenzací nákladů pomůže. Ve skladu byly převážně barvy, sorbenty či rozpouštědla.

Moravskoslezští policisté počátkem dubna oznámili, že zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich pomáhal Polákům vybírat místa k nelegálnímu uskladnění nebezpečného odpadu v regionu. V Polsku bylo v souvislosti s případem podle dřívějších informací zadrženo 15 lidí, kteří se na vývozu odpadu podíleli. Muži z Česka, který jim údajně pomáhal, hrozí až pětileté vězení.