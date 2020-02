Likvidace chovu drůbeže ve Slepoticích by mohla skončit dříve

Slepotice (Pardubicko) - Likvidace komerčního velkochovu drůbeže ve Slepoticích na Pardubicku, kde byla zjištěna ptačí chřipka, by mohla skončit dřív než v pátek, jak se odhadovalo. Hasiči v úterý ve 23:00 vyklidili usmrcená zvířata z druhé z pěti hal, třetí začali plnit oxidem uhličitým dnes v 5:00. Po uhynutí drůbeže ji začnou nakládat a odvážet do asanačního podniku, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Ještě nás čekají celkem tři haly, z toho je jedna dvoupatrová. První a druhá jsou již prázdné, v jedné byly krůty, v druhé brojleři. Brojleři jsou i ve třetí hale," uvedla Horáková.

Chov patří společnosti Moras Moravany. Celkem bude nutné usmrtit asi 140.000 kusů drůbeže. Ve druhém středisku firmy v nedalekých Moravanech se nákaza u 120.000 brojlerů nepotvrdila, utratit se nemusí. Předseda představenstva firmy Zdeněk Barták odhadl škodu přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, do deseti milionů korun. Další škoda vznikne odstavením provozu zhruba na měsíc, řekl Barták ČTK. Část škody společnosti by mělo uhradit pojištění, další část kompenzace od státu.

Podle veterinářů likvidace přes 400 tun drůbeže v tak krátkém čase nemá v České republice obdobu. Zaplynování hal se hasičům osvědčilo již v roce 2007, kdy ptačí chřipka postihla několik velkochovů drůbeže na Orlickoústecku. "Práce je pro hasiče velni náročná po fyzické i psychické stránce. Každé zvíře musí vzít do ruky, uvnitř je navíc neskutečný zápach," popsala Horáková.

Pro urychlení likvidace posílilo jednotky dalších 30 mužů, počet tak dosahuje asi 80. Na místě jsou kromě hasičů z Pardubického kraje také členové sboru z Jihlavy, Hlučína a Zbirohu. Limitující pro vyklizení velkochovu je kapacita kafilerie, mrtvá zvířata se vozí do asanačního podniku u Věže na Havlíčkobrodsku. Jednatel kafilerie nechtěl o likvidaci poskytovat informace.

Ptačí chřipka už se letos objevila v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu s 15 kusy drůbeže. Velká nákaza ptačí chřipkou postihla Pardubický kraj v roce 2007, kdy na Orlickoústecku veterináři rozhodli o usmrcení zhruba 173.000 kusů drůbeže, většinou v komerčních chovech. V roce 2017 se objevil virus na Orlickoústecku a Chrudimsku, usmrceno bylo několik desítek kusů drůbeže.

Viry ptačí chřipky jsou běžné u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 potvrzený v komerčním chovu je nebezpečný pro ptáky, lidem neublíží.