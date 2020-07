Ligové grémium bude rozhodovat o osudu skupiny o záchranu

Praha - Grémium profesionálních klubů bude v pátek rozhodovat o dohrání skupiny o záchranu v první fotbalové lize. Jedna z částí nadstavby byla přerušena kvůli pozitivním testům na koronavirus v týmu Karviné a následné čtrnáctidenní karanténě, která však už skončila a všechny kontroly na covid-19 ve slezském celku byly negativní.

Pozitivní testy se v Karviné objevily začátkem července. Ligová fotbalová asociace, která první a druhou ligu řídí, kvůli tomu odložila zbývající dvě kola skupiny o záchranu na 23. a 26. července a baráž o nejvyšší soutěž. Ta by měla vyvrcholit odvetami 1. srpna.

Ve středu po dalších testech vedoucí epidemiologického oddělení karvinské hygienické stanice Andrea Lipjaková oznámila, že všech 35 odebraných vzorků bylo negativních. Zástupci klubů by tak na pátečním grémiu pravděpodobně měli rozhodnout o dohrání skupiny o záchranu.

"Negativní výsledky testů jsou dobrou zprávou nejen pro Duklu, ale pro celý český fotbal. Všichni chceme, aby se fotbal odehrával na hřišti, " řekl výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas. "Od začátku se všeobecně deklarovalo, že obě profesionální soutěže by se měly dohrát a jsem rád, že to směřuje k dohrání," uvedl sportovní manažer Brna Tomáš Požár.

Ve hře však může být i varianta, že se sice dohraje liga, ale už ne baráž. Podle spekulací by se v takovém případě mohla nejvyšší soutěž rozšířit o druholigové celky. "Byly tu nějaké varianty, ale uběhlo pár měsíců, během nichž se situace nějak vyvinula a může se vyvíjet dál. Nechci předbíhat, v pátek zasedá ligové grémium a po něm se zase posuneme dál třeba i v otázce příští sezony," dodal Požár.

Karviné patří dvě kola před koncem nadstavby v šestičlenné skupině o záchranu čtvrté místo, které stejně jako pátá příčka znamená baráž s druhým a třetím týmem druhé ligy, kterými jsou Zbrojovka Brno a Dukla Praha. O dva body zpět jsou Opava a Příbram, které patří poslední šestá příčka znamenající přímý sestup.

Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, podle řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by prošel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila. V příštím ročníku první ligy by tak startovalo 17 týmů a podle vyjádření předsedy LFA Dušana Svobody by se nehrála nadstavbová část, která měla premiéru vloni.