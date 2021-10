Lídryně TSS Majerová volebního výsledku uskupení lituje

Předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková přichází do volebního štábu politického uskupení Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková přichází do volebního štábu politického uskupení Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Lídryně uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) Zuzana Majerová Zahradníková je zklamaná z volebního výsledku, podle kterého uskupení nepřekročilo pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Řekla to ČTK ve volebním štábu na pražské Malé straně. Nemyslí si, že by některá ze stran či koalic, které se do Sněmovny dostaly, hájily zájmy pravicové TSS.

Volby do Poslanecké sněmovny podle propočtů ČTK vyhraje koalice Spolu, za ní se umístí hnutí ANO a koalice Pirátů a Starostů. Do Sněmovny se dostalo také hnutí SPD. Sečteno je bezmála 100 procent okrsků.

"Lidé rozhodli, jak rozhodli," řekla Majerová Zahradníková, podle které výsledek vypovídá i o TSS. "Možná jsme to měli jasněji komunikovat. Ale zcela jistě si nemyslím, že by pravicoví voliči vymizeli. Jen se nechali ošálit a hodili to jiným," dodala. Před volbami doufala i v dvouciferný výsledek, po sečtení poloviny hlasů dnes odpoledne ještě v překročení hranice pěti procent.

TSS získalo 2,76 procenta hlasů. Samotná Trikolóra, která vznikla před dvěma lety, má nyní tři poslance. Před volbami se dohodla se Svobodnými a Soukromníky na společné kandidatuře jako jedna volební strana. Lídři všech tří stran na dotaz ČTK uvedli, že spojení i do dalších parlamentních voleb vidí jako logické. Soustředit se nyní chtějí zejména na komunální volby.

"Jestli se nám něco podařilo, tak mít své zástupce na městech a vesnicích. Jsme silní lokálně," uvedla za Trikolóru Majerová Zahradníková.

Ve volebním štábu v Muzeu slivovice na Malé Straně i přes neúspěch v hlasování a jisté zklamání vládl optimismus. Straníci i hosté si s odkazem na další volby vyměňují heslo "Jedeme dál".