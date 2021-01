Lídry zemí EU čeká debata o vakcínách či očkovacích pasech

Brusel/Berlín - Jak se může Evropská unie společně bránit šíření nových mutací koronaviru či jak co nejrychleji pokročit v distribuci vakcín a očkování proti covidu-19. Zejména na tyto otázky se budou při dnešní videokonferenci snažit najít jednotnou odpověď prezidenti a premiéři členských zemí. Političtí vůdci budou mluvit také o možném zavedení celounijních očkovacích certifikátů, které by lidem mohly usnadňovat například cesty přes hranice. Německo zvažuje, že Česko zařadí na seznam vysoce rizikových oblastí.

Některé členské státy včetně Německa v posledních dnech vyzývají k rázným omezením kvůli novým mutacím viru, které jsou považovány za nakažlivější. Berlín vyzval ke společnému postupu, jinak je připraven obnovit kontroly na německých hranicích, neboť se obává situace například v Česku. Šéfové států a vlád budou diskutovat o doporučeních Evropské komise, podle níž by jednou z reakcí na šíření nových mutací mělo být jejich podrobnější sledování u testovaných lidí i celkové posílení testů.

Podle unijních činitelů dnes lídři zemí nepřijmou žádné závazné společné závěry, ale spíše proberou, jaký postup hodlají jednotlivé státy zvolit. Případná omezující opatření jsou výhradně národní pravomocí a řada unijních zemí dala v minulých dnech najevo, že kvůli mutacím viru zvažuje jejich zpřísnění.

Tématem debaty bude i postup očkování, které se v unijních státech rozbíhá různou rychlostí. Některé země si stěžují, že dostávají od farmaceutických firem méně vakcín, než čekaly. Šéfka komise Ursula von der Leyenová se dnes patrně bude snažit lídry ujistit o tom, že Brusel bude tlačit na výrobce, aby zemím dodávali maximální možné množství dávek v co nejkratším čase. Komise v úterý stanovila pro státy nezávazný cíl, aby do léta naočkovaly nejméně 70 procent svých dospělých obyvatel. Zároveň přislíbila, že navzdory místy váznoucím dodávkám a zatím nedostatečným výrobním kapacitám budou mít do konce března dostatečné množství vakcíny k masivnímu očkování.

Co nejrychlejší schválení vakcín Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a zrychlení jejich produkce chtějí na videosummitu probrat i český premiér Andrej Babiš a lídři Rakouska, Dánska a Řecka, kteří o to ve středu v dopise požádali předsedu Evropské rady Charlese Michela.

Lídři dnes také poprvé proberou možnost vydávání jednotného "očkovacího pasu", kterou prosazují zvláště turisty postrádající jihoevropské státy jako Řecko či Portugalsko. Podle komise však příprava případného elektronického certifikátu přichází v úvahu až poté, co budou vyřešeny otázky ochrany soukromí či diskriminace neočkovaných lidí.

Německo by dnes mohlo zařadit Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí, neboť výrazně přesahuje limit 200 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. Pokud se tak opravdu stane, bude nutné mít při cestě do Německa negativní test na koronavirus již při překročení hranice, dosud je možné nechat si rozbor vyhotovit až po příjezdu. Stávající výjimka pro české pendlery, kteří v Sasku a Bavorsku předkládají jeden test týdně, by měla zůstat zachována.

