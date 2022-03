Lídři zemí EU budou jednat o ruském plynu, obraně i sankcích

Brusel/Versailles - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes ve francouzském Versailles zahájí dvoudenní neformální jednání, jehož hlavním tématem bude válka na Ukrajině. Summit se bude věnovat posilování společné evropské obrany, snižování energetické závislosti na Rusku či další pomocí Kyjevu a ukrajinským uprchlíkům.

Lídři by podle diplomatů měli vyzvat ke zvýšení výdajů na obranu, které pokryjí unijní fondy i národní rozpočty. V závěrečném prohlášení summitu by se také měl objevit závazek k postupnému odbourání závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí. Členské země však nemají jednotný pohled na to, kdy a jak dodávky ruského plynu nahrazovat, proto se na toto téma čeká dlouhá debata.

Řeč bude i o možných dalších sankcích proti Rusku. Ty by podle představ některých zemí měly zasáhnout i klíčové banky Sberbank a Gazprombank. Část států se ale obává, že bez možnosti platit za ruský plyn okamžitě přijde o jeho dodávky.

Někteří političtí vůdci chtějí otevřít i otázku snížení dopadů prudce zdražujících energií a pohonných hmot na obyvatele včetně možnosti zastropovat ceny.