Lídři vládních stran se těší na práci s Pavlem. Bartoš vyzval Babiše k omluvě

Praha - Předsedové stran vládní pětikoalice se těší na spolupráci s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Zatímco premiér Petr Fiala (ODS) jeho zvolení okomentoval ve Strakově akademii, ostatní zvolili sociální sítě. Předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš vyzval Pavlova rivala Andreje Babiše k omluvě za lživou kampaň.

Podle Bartoše lidé ve volbách znovu ukázali, že jim záleží na tom, co se v zemi děje, kam směřuje, což je pro budoucnost naprosto klíčové. Rekordní účast ale podle něj odráží i to, že je společnost rozdělená a napjatá. "Po špinavé kampani pana Babiše se část jeho voličů opravdu bojí totality či války, kterou hrozil. Proto vyzývám pana Babiše, aby pro jednou udělal správnou věc a omluvil se veřejně za kampaň, za lži, uklidnil veřejnost. Je to v zájmu všech občanů," uvedl.

"Přeji naší zemi, aby byl dobrý prezident, nadstranický, který se bude snažit společnost spojovat. Aby vrátil prezidentskému úřadu tolik potřebné demokratické a státnické hodnoty a aby Českou republiku důstojně reprezentoval," napsal Bartoš na twitteru.

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru oznámila, že svolá schůzi k uvedení Pavla do do funkce na 9. březen. "Moc gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení a těším se na spolupráci. Pravda vítězí!," použila v gratulaci heslo prezidentské standarty.

Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že si přeje, aby byl Pavel prezidentem všech občanů. Aby dokázal přesvědčit voliče svého oponenta, že poražení nejsou oni, ale jen jeho rival Andrej Babiš a jeho konfrontační styl politiky. "Těším se na novou etapu našich novodobých dějin, kdy prezident bude znovu tím, kdo vášně zklidňuje, rozpory zahlazuje a zemi spojuje. Jsem připraven se na tom s novým prezidentem podílet," doplnil.

"Mám radost, věřím, že tato změna pozitivně posune naši zemi a společnost kupředu," uvedl vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka.

