Lídři EU zahájili summit, čeká se schválení ukrajinské kandidatury

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes zahájili summit, na němž se očekává schválení kandidátského statusu Ukrajiny a Moldavska, které žádají o přijetí do evropského bloku. Tématem budou i další dodávky zbraní Kyjevu či pokračující dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Poté, co se unijní lídři dopoledne nedohodli na žádném konkrétním kroku v případě žádostí o vstup do EU zemí západního Balkánu, se v případě Ukrajiny a Moldavska neočekávají komplikace. Novinářům to na úvod jednání řekli český premiér Petr Fiala, německý kancléř Olaf Scholz nebo nizozemský premiér Mark Rutte. Představitelé unijního bloku mají podle navrhovaných závěrů jednání dnes slíbit podobný krok i Gruzii, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí.

Lídři EU by se dnes měli shodnout i na unijním plánu investic do poválečné Ukrajiny nebo na dalších dodávkách zbraní Kyjevu. Jednat budou i o dalších protiruských sankcích nebo o komplikacích s vývozem obilí z Ukrajiny, který znemožňuje ruská blokáda ukrajinských přístavů.

Lídři EU po schůzce se zástupci Balkánu neoznámili průlom v otázce rozšiřování

Dnešní summit Evropské unie a zemí západního Balkánu zřejmě nepřinesl žádný zásadní posun ve vztazích se Severní Makedonií či Albánií, které roky usilují o přijetí do evropského bloku. Podle některých médií lídři unijních institucí zrušili původně naplánovanou tiskovou konferenci. Žádné závěry z rokování, které trvalo přes tři hodiny, nejsou zatím k dispozici. Vrcholní představitelé západobalkánských zemí po jednání neskrývali zklamání.

Průlom v otázce balkánských uchazečů o členství v unii se před dnešním jednáním příliš nečekal. Vedle Albánie a Severní Makedonie jsou dlouho oficiálními kandidáty pro vstup do evropského bloku také Černá Hora a Srbsko, jednání však v tomto směru stagnují. Z vyjádření balkánských představitelů před zahájením dnešního summitu byla patrná jistá frustrace kolem průtahů, zatímco Ukrajina a Moldavsko míří k rychlému udělení kandidátského statusu.

Jednání s lídry šestice balkánských zemí skončilo asi o dvě hodiny později oproti plánu, přičemž nenásledovala žádná společná deklarace unijních špiček. Avizovaná tisková konference předsedy Evropské rady Charlese Michela, šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla zrušena, uvedli zpravodaj televize France 24 Dave Keating a srbská tisková agentura Beta.

"Co se nyní stalo, je závažnou ranou pro věrohodnost Evropské unie," řekl severomakedonský premiér Dimitar Kovačevski. Jeho země je oficiálním kandidátem členství v EU od roku 2005, její snahy ovšem narážejí na odpor Bulharska, které vzhledem k jednomyslnému rozhodování EU v zahraničněpolitických otázkách může věc blokovat."Nesmíme dovolit, aby se bilaterální věc stala naším multilaterálním problémem," řekl šéf severomakedonské vlády. Varoval, že postupu Bulharska jedině využijí síly, které se budou snažit zaplnit vakuum v geostrategicky důležitém regionu.

Albánský premiér Edi Rama dnes situaci označil za ostudu. "Doufám, že v příštím století se staneme členy EU," poznamenal. Dal najevo, že počítá s dalšími překážkami. "Na naší cestě do EU budeme čelit jednomu Bulharsku tady, druhému tam, třetímu Bulharsku někde jinde," uvedl. Zároveň přivítal Macronovu iniciativu vytvořit "evropské politické společenství", tedy širší sdružení zemí, které by neměly plný status členské země EU.

Bulharský premiér Kiril Petkov, který se mezitím potýká s vnitropolitickou krizí, ráno avizoval, že stažení bulharského veta dnes nepřijde. Naznačil však, že do budoucna takový krok nevylučuje, přičemž mluvil také o takzvaném francouzském návrhu řešení sporu mezi Sofií a Skopjí. V dokumentu zveřejněném bulharskými médii Paříž navrhuje, aby Skopje vtělila zmínku o Bulharech coby konstitutivním národu do své ústavy a zavázala se k "ochraně práv menšin" v Severní Makedonii.

Sofia opakovaně uplatňovala veto kvůli sporům se Skopjí v otázkách jazyka a kultury, které podle Bulharů mají bulharské kořeny. Podle severomakedonských představitelů ovšem národní identita Makedonců nemůže být předmětem diskuse. Bulharsko také žádá silnější záruky práv pro svou menšinu žijící v Severní Makedonii.

Šance na stažení bulharského veta se tento týden zvýšily poté, co ve středu lídr opozice Bojko Borisov oznámil, že jeho strana GERB návrh v Národním shromáždění podpoří. Skopje ovšem k francouzskému návrhu přistupuje zdrženlivě. Prezident Stevo Pendarovski se připojil k volání opozice po tom, aby Severní Makedonie dostala od Bulharska jasné záruky, že půjde o poslední požadavek na její cestě do EU.