Lídři EU chtějí posílit vazby s Tureckem, sankce nechali v záloze

Brusel - Evropská unie posílí své obchodní vazby s Tureckem, zároveň si však nechá v záloze sankce pro případ, že by se Ankara vrátila ke konfrontaci. Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři unijních zemí ve společném prohlášení, které oceňuje současné zlepšení situace ve východním Středomoří a varuje před novými provokacemi Turecka. Lídři si také přejí těsnější spolupráci v otázkách spojených s migrací. Ankara nyní požaduje více peněz za to, že na svém území ponechává migranty mířící do Evropy.

Vztahy mezi unií a dlouhodobou kandidátskou zemí se loni zhoršily zvláště kvůli tureckému průzkumu těžby ve východním Středomoří, který členové EU Řecko a Kypr považují za zásah do své suverenity. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který loni opakovaně volil na adresu unie ostrá slova, však letos přišel s výrazně vstřícnější rétorikou a jeho země většinu aktivit ve sporné oblasti ukončila. EU proto zastavila přípravu nových sankcí a dnes přišla s nabídkou zahrnující mimo jiné možné rozšíření celní unie, po níž Turecko volá.

Pokud se bude Turecko dále chovat vstřícně, je EU připravena "posílit spolupráci v mnoha oblastech společných zájmů", shodli se lídři ve společném prohlášení. Vyzvali mimo jiné komisi, aby prozkoumala možnosti snazšího cestování. Zrušení víz do unijních zemí je dalším dlouhodobým přáním Ankary.

Zejména Kypr chtěl do společného prohlášení prosadit co nejráznější varování Turecku v otázkách lidských práv zvláště v souvislosti s jeho nedávným odstoupením od Istanbulské úmluvy zajišťující práva žen. Kritiku sklidil i návrh zakázat jednu z tureckých opozičních stran, jejíž předák byl tento týden odsouzen za urážku prezidenta.

"Útoky na politické strany, média a další nedávná rozhodnutí představují zásadní oslabování lidských práv jsou v rozporu s povinností Turecka respektovat demokracii, právní stát a práva žen," uvedli lídři v prohlášení.