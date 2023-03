Lídrem atletické výpravy na HME bude obhájce Staněk, šanci mají i další Češi

Istanbul - Koulař Tomáš Staněk bude tradičně lídrem české atletické výpravy na halovém mistrovství Evropy. Na posledních třech šampionátech vždy získal medaili a v Istanbulu bude obhajovat dva roky starý titul z Toruně. Šanci na úspěch mají i další čeští reprezentanti, například tyčkařka Amálie Švábíková. Šampionát se v Turecku uskuteční od čtvrtka do neděle.

Celkem na něm bude 15 českých atletů. Kvůli zranění nakonec nebude startovat sprinter Jan Veleba. Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka věří v dobrá umístění. "Předpokládám, že lídrem výpravy bude Tomáš Staněk, který obhajuje zlato z minulého mistrovství Evropy. Myslím si, že velmi dobře nakročeno k finálové účasti mají i Amálie Švábíková nebo Lada Vondrová a těším se i na sedmiboj v podání Ondřeje Kopeckého," uvedl na svazovém facebooku.

Čtvrtkařka Vondrová si v hale výrazně vylepšila osobní rekord na 51,57 sekundy, což ji řadí na čtvrté místo mezi přihlášenými. Před šampionátem se nechtěla upínat na konkrétní umístění. "Ráda bych zopakovala běh z Ostravy (na MČR), ustálila formu a potvrdila, že jsem schopna běžet pod 52 (sekund). Uvidíme, kam mě to donese. Nechci se svazovat, jak jsem to dělala dříve. Pojedu tam s tím, abych podala co nejlepší výkon, a uvidíme, na co to bude stačit," řekla na tiskové konferenci.

Na další úspěch může zaútočit nejlepší český mílař Filip Sasínek, který při všech třech startech postoupil na HME do finále závodu na 1500 metrů a před šesti lety získal bronz. "Postoupit do finále je těžké pokaždé. Patnáctistovka i celá atletika se neskutečným způsobem posunuje. Rozhodně je (postoupit) vždy o trošku těžší. Myslím si ale, i vzhledem ke zkušenostem, že si mohu věřit, že vím, jak se to má dělat," řekl.

Jeho partnerka Kristiina Mäki, která byla šestá na letním ME v Mnichově, se v halové sezoně potýkala se zdravotními problémy a do nominace se dostala jen díky divoké kartě. Pak absolvovala běžecký test, aby se ujistila, že má smysl v Istanbulu závodit. "Testy dopadly dobře, takže doufám, že dopadnou dobře i závody," uvedla v tiskové zprávě.

Halové mistrovství Evropy vynechává světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, ale další hvězdy nechybějí. Mezi ty nejzářivější patří Nizozemka Femke Bolová, jejíž hlavní disciplínou jsou sice dlouhé překážky, ale v hale připravila Jarmilu Kratochvílovou o letitý světový rekord na hladké čtvrtce. O další double na 1500 a 3000 metrů se pokusí Nor Jakob Ingebrigtsen, jenž se může ve 22 letech dostat už na jedenáct velkých seniorských titulů.

Přihlásilo se sedm olympijských vítězů z Tokia. Mezi nimi také Karsten Warholm, který po předloňské absenci může v závodě na 400 metrů navázat na triumf z roku 2019. Z českých čtvrtkařů bude tentokrát závodit jen Matěj Krsek. Trojnásobný halový mistr Evropy Pavel Maslák i pátý muž loňského HMS Patrik Šorm přišli o halovou sezonu kvůli zdravotním problémům a Vít Müller se nominace vzdal, aby se připravil na letní překážkářskou sezonu.