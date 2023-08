Lídr Vadlejch se chystá na vstup do MS, stabilita mu dodává sebevědomí

Budapešť - Největší česká naděje Jakub Vadlejch se chystá na své vystoupení na mistrovství světa v atletice. Stabilní výkony elitnímu oštěpaři dodávají sebevědomí. Kvalifikace stříbrného olympijského medailistu a obhájce světového bronzu čeká v pátek od 11:45. Je zařazen do druhé skupiny.

K jistotě účasti ve finále je potřeba hodit 83 metrů. To je vzdálenost, kterou Vadlejch překonává pravidelně. Jen na Odložilově memoriálu, kde hustě pršelo, a ostravské Zlaté tretře zapsal méně. "Je fakt, že když člověk hází téměř každý závod 85 metrů, tak si věří, že těch 85 hodí. A tím se vlastně pak vytváří to sebevědomí a ten chtíč hodit dál a dál. Protože člověk nemůže očekávat, když hází deset metrů nahoru a dolů, že zrovna na té akci přijde ten výkyv směrem nahoru," řekl Vadlejch novinářům.

Kvalifikace velkých akcí bývají ošidné, v Budapešti bude o dvanáctičlenné finále bojovat 37 oštěpařů. "Každý třetí se tam dostane, ale každý tam chce. Je to o ukočírování hlavy. Nechtít moc, házet jako normálně," přemítal Vadlejch.

Loni na světovém i evropském šampionátu kvalifikaci zvládl s přehledem. Vyhovují mu vysoké teploty, které aktuálně v Budapešti panují. "Čím tepleji, tím pro mě lépe. Samozřejmě že se tam nechci úplně rozmočit potem, ale to tělo funguje daleko líp, než když je 17 stupňů, to se pak necítím úplně ideálně," pochvaloval si.

Do dějiště šampionátu přiletěl v úterý večer. Ve středu vpodvečer se sešel se zástupci českých médií. Atmosféra velké akce na něj ještě nedoléhala. "Zatím z toho nedělám víc, než je. Je to jen další závod, i když se jedná o mistrovství světa. Nervózní zatím nejsem, ale to přijde na 100 procent, až se člověk bude blížit stadionu. Ale o tom to je, vlastně se na to těším, protože o tom to je, zdravá nervozita je potřeba," svěřil se.

Začátek atletického šampionátu sledoval doma. Viděl i bronzový závod smíšené štafety na 4x400 metrů. "Je to neuvěřitelný úspěch. Kolik lidí si předtím myslelo, že bude medaile ze smíšené štafety? Prožíval jsem i Tomáše (Staňka), závodím s ním 20 let. Když jsem viděl jeho kvalifikaci, lehce mě to zasáhlo. Ale o tom je atletika, nahoru a dolů," vyprávěl.

Ze světových šampionátů má vedle loňského bronzu také stříbro z Londýna 2017. Letos je lídrem světových tabulek a jedničkou mezi oštěpaři ve světovém žebříčku. Uvědomuje si, že je v nejlepší výchozí pozici, co kdy byl. Cítí se podobně jako před úspěchy na OH v Tokiu a MS v Eugene. "Já se snažil udělat úplné maximum, abych tu na tom byl dobře. Další postup už je trošičku i nějaký osud," poznamenal úřadující vicemistr Evropy, který ještě nemá zlato z velké akce.

Na olympiádě ho o něj připravil Ind Níradž Čopra, který v této sezoně vyhrál mítinky Diamantové ligy v Dauhá a Lausanne. To byly jeho jediné starty v sezoně. Mítink v Monaku, který ovládl Vadlejch, před měsícem vynechal.

Český oštěpař zjišťoval, proč jeho indický rival nezávodil. "Prý je v plné přípravě a stoprocentně připravený na MS. Na druhou stranu jinou odpověď jsem ani nečekal. Jde o to, jestli nejít Monako byl kalkul, že by ještě z deseti procent cítil to tříslo. Přece jen tohle je dvoukolový závod, není to Diamantová liga, kde máte šest pokusů a můžete se tam vyprášit. On nemá ani pět závodů za 365 dní, což mluví samo za sebe," poznamenal Vadlejch.

Oštěpaři si podle nového pravidla mohou vzít do sektoru vlastní náčiní, i když je daný typ oštěpu k dispozici. Vadlejch toho nevyužívá. "Já si iks let nevozím oštěpy svoje, většinou si půjčuji kluků. Mám i některé oházené, takže jsem rád, když ten dotyčný na závodě je a používám jeho," řekl.

Jako většina světové špičky hází oštěpy značky Valhalla. Rád si ji půjčuje od Fina Olivera Helandera. "S jeho oštěpem jsem letos odházel celé Dauhá. Děláme si z toho srandu. Naposledy, když jsme byli v Lausanne, říká 'Hele, nevzal jsem ti oštěp'," přiblížil Vadlejch. S Helanderem je ve stejné kvalifikační skupině.

Pokud Vadlejch splní papírové předpoklady a postoupí do finále, bude bojovat o další velkou medaili v neděli od 20:15.