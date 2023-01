Lídr světových tabulek Staněk se v Nehvizdech utká s medailisty z velkých akcí

Nehvizdy (u Prahy) - Koulař Tomáš Staněk bude v úterý v pozici lídra letošních světových tabulek útočit na atletickém mítinku v Nehvizdech na čtvrtý triumf za sebou. Do středočeského městečka se sjede silná konkurence s dalšími medailisty z vrcholných akcí. Vedle mužské koule bude v hlavním programu k vidění také mužská výška a vrh koulí žen.

Úřadující halový mistr Evropy v sobotu v Kladně vylepšil své sezonní maximum na 21,69 metru. V začínající halové sezoně ještě nikdo neposlal kouli dál. V Nehvizdech budou jeho soupeři Srb Armin Sinančevič, jenž skončil před českým reprezentantem druhý na loňském ME v Mnichově, úřadující africký šampion Enekwechi Chukwuebuka z Nigérie nebo silný Polák Konrad Bukowiecki, halový mistr Evropy z roku 2017.

Ve výškařském sektoru se v Nehvizdech představí úřadující vicemistr světa U Sang-hjok, který je aktuálně v čele světového žebříčku. Korejský výškař na mítinku startoval již loni, kdy skončil překvapivě až pátý. Znovu se utká s loňským vítězem Thomasem Carmoyem z Belgie. Skákat budou i čeští účastníci loňského ME v Mnichově Jan Štefela a Josef Adámek.

Na mítink Hvězdy v Nehvizdech, který patří do stříbrné kategorie Světové atletické halové tour, dorazí také řada koulařek ověnčených medailemi z ME, MS či OH. Třetí byla na obou vrcholech loňské venkovní sezony Nizozemka Jessica Schilderová, velkou soupeřkou by jí měla být halová vicemistryně Evropy Fanny Roosová. V pozici obhájkyně bude startovat Němka Sara Gambettaová.

Hlavní program v Nehvizdech začne slavnostním zahájením v 17:00.