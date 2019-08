Lídr MS Tänak vede Německou rallye i po druhém dnu

St. Wendel (Německo) - Vedoucí muž mistrovství světa Estonec Ott Tänak vede po druhém dnu Německou rallye a míří za třetím vítězstvím v této soutěži za sebou. Po suverénních výhrách v předešlých dvou letech ale tentokrát svádí vyrovnanou bitvu s Belgičanem Thierrym Neuvillem, před nímž po sedmi z 19 rychlostních zkoušek vede o 2,8 sekundy.

"Je to přesně tak, jak jsme čekali - rychlé etapy a malé rozdíly," řekl Tänak, který dnes vyhrál čtyři erzety. "Nedává to žádný čas na oddech, když se tak tvrdě bojuje," dodal jezdec Toyoty.

Šestinásobný mistr světa a druhý muž průběžného pořadí MS Sébastien Ogier figuruje na třetím místě s odstupem 22,1 sekundy. "Vyjel jsem do pole, takže jsem hodně ztratil. Dělal jsem, co jsem mohl, ale lépe to nešlo," řekl Francouz.

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který minulý týden získal sedmý český titul, je v absolutním pořadí na 12. místě. Ve své třídě je druhý.

V sobotu čeká jezdce osm rychlostních zkoušek včetně obávaného testu na Panzerplatte ve vojenském újezdu Baumholder. Konečné pořadí pak určí nedělní etapa.

Německá rallye, podnik MS v automobilových soutěžích - po 1. etapě:

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) 59:12,4, 2. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -2,8, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3) -22,1, 4. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris) -25,6, 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -27,8, 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20) -40,0, ...12. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 Evo) -3:18,1.