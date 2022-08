Lidovky.cz: Šéf civilní rozvědky Mlejnek rezignuje

Ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mrzí rozhodnutí Petra Mlejnka rezignovat na post ředitele civilní rozvědky. Měl podle něj veškeré předpoklady, aby funkci vykonával dobře, což za poslední měsíc a půl dokázal svou prací. Rakušan to dnes uvedl ve vyjádření pro ČTK. Mlejnka chápe, tlak byl podle něj enormní. Premiér Petr Fiala (ODS) Mlejnkovo rozhodnutí ocenil. Očekává, že krok povede ke zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost České republiky důležitá, sdělil ve vyjádření pro ČTK. Opoziční hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl jeho předseda Andrej Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře vládě se podle něj nic nemění.

Mlejnek své rozhodnutí dnes potvrdil serveru Lidovky.cz, blíže to nechtěl komentovat. Část poslanců jak z opozice, tak i z vládních Pirátů vyzvala k výměně šéfa civilní rozvědky kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr. Aféra kolem Mlejnka je také jedním z důvodů, proč opoziční hnutí ANO a SPD podala podnět ke svolání sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry vládě.

Rakušan dříve mnohokrát uvedl, že Mlejnek má jeho důvěru. "Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní," poznamenal vicepremiér.

"Oceňuji rozhodnutí pana ředitele Mlejnka. Očekávám, že jeho krok povede ke zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost ČR důležitá," uvedl předseda vlády Fiala.

Piráti mají Mlejnkův krok za správný a zodpovědný, sdělil dnes ČTK předseda strany Ivan Bartoš. "Nyní je důležité, aby proběhl výběr nového šéfa civilní rozvědky a situace se stabilizovala i s ohledem na důvěru veřejnosti v naše zpravodajské služby a efektivní fungování úřadu," uvedl. Primární je pro Piráty řešení energetické krize a pomoc občanům a firmám.

Novinářům před jednáním vlády pak Bartoš řekl, že očekává, že Rakušan přijde s řešením v řádu týdnů. Důležité podle šéfa Pirátů je, aby nebyla otřesena důvěra ve zpravodajské služby.

"Rezignace Petra Mlejnka je v této situaci dobré rozhodnutí, především pro úřad který doposud vedl, který potřebuje pracovat lépe než v minulosti a mít dobrou pověst," napsal na twitteru vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl na twitteru Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře se nic nemění, za druhý důvod pro ni považuje to, že vláda podle něj nezvládá energetickou krizi. "Mlejnek byl jen jedním z mnoha. Kolik takových 'prověřených' lidí asi dosadil STAN do funkcí?" tázal se. "Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom. A zítra to před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy důrazně uslyší celá Česká republika," napsal Babiš.

Důvody rezignace jsou podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) pochopitelné. "Teď je na panu ministrovi Rakušanovi, aby navrhl nástupce, který nebude vzbuzovat žádné pochybnosti. Není žádný prostor pro personální přešlap, ÚZSI musí vést odborník, který situaci rychle uklidní," napsala ČTK.

"Pan Mlejnek musel být zjevně pod extrémním tlakem a lidsky asi té jeho rezignaci rozumím," řekl dnes novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vláda podle něho Mlejnka k odstoupení nenutila, naopak se za něho postavila. "Já vycházím z toho, že jeho rezignace byla čistě jeho rozhodnutím, a předpokládám, že byla reakcí na mediální tlak a na ten hon, který na něj byl spuštěn," dodal Síkela.

Mlejnek dříve uvedl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Rakušan dříve uvedl, že důvodem k odvolání Mlejnka z čela zpravodajské služby by bylo nezískání bezpečnostní prověrky na úroveň přísně tajné.

Hlubuček v úterý v podvečer opustil vazební věznici v Litoměřicích, řekl ČTK Hlubučkův právní zástupce Lukáš Trojan. Ve vazbě strávil Hlubuček asi dva a půl měsíce. Kvůli pominutí vazebních důvodů, tedy možnosti ovlivňovat nevyslechnuté svědky, se už v pondělí dostal na svobodu i Augustin, upozornily Seznam Zprávy. V případu jsou vazebně stíháni ještě podnikatelé Michal Redl, Pavel Kos a Zakaría Nemrah.