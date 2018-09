Ilustrační foto - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vystoupil 16. srpna 2018 v Náchodě na tiskové konferenci ke své kandidatuře do Senátu.

Ilustrační foto - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vystoupil 16. srpna 2018 v Náchodě na tiskové konferenci ke své kandidatuře do Senátu. ČTK/Taneček David

Praha - Lidovci rozjedou kampaň ke komunálním volbám v pátek i s obytným vozem, s nímž chtějí upozornit na potřebu dostupného bydlení v obcích. KDU-ČSL chce, aby si obce mohly půjčit pomocí státu například od Evropské investiční banky peníze na přestavbu nevyužívaných nemovitostí na cenově dostupné nájemní byty. Předseda strany Pavel Bělobrádek to dnes řekl ČTK po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Dostupné bydlení bude podle něj tematicky zaštiťovat komunální kampaň lidovců.

Lidovci by takto chtěli přebudovat nevyužívané areály kasáren, administrativní budovy či brownfieldy, tedy nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály. "Chceme, aby se lidé mohli zapojit a vytipovat jednotlivá místa v obcích, která by se takto dala využít," uvedl Bělobrádek.

Dostupné bydlení bude podle předsedy lidovců tematicky zaštiťovat komunální kampaň lidovců, potřebné je kvůli mladým rodinám i seniorům. Lidovecký plán počítá s tím, že náklady na rekonstrukci by nájemníci spláceli městům formou nájmů. Obce by se po splacení mohly rozhodnout, zda byty prodají nájemcům za zůstatkovou cenu, nebo je budou dál pronajímat. Pozitivem by bylo podle Bělobrádka zhodnocení majetku a postupné zlevnění nájemního bydlení.

Podrobně chtějí lidovci svůj projekt představit za týden včetně dosavadních výsledků jednání s ministerstvem pro místní rozvoj. Do přestavby by bylo možné použít i peníze ze Státního fondu rozvoje bydlení.

KDU-ČSL do letošních komunálních voleb nasadila nejvíce kandidátů ze všech sněmovních stran, a to 15.909. Před čtyřmi lety měla o dvě tisícovky adeptů více. Komunální volby se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb 5. a 6. října.