Lidovci navrhli dát 5000 Kč lidem s nižší penzí, vdovám a vdovcům

Praha - Lidovci navrhují vyplatit příspěvek 5000 korun jen seniorům a seniorkám s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14.427 korun. Dávku by měli podle nich dostat také vdovy a vdovci. KDU-ČSL k tomu bude prosazovat i jednorázový příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Pozměňovací návrhy k vládnímu zákonu dnes na tiskové konferenci představili předseda strany Marian Jurečka a první místopředsedkyně Šárka Jelínková. Normu o příspěvku důchodcům by Sněmovna měla začít projednávat 15. září jako první bod.

Podle vládního návrhu by měli v prosinci 5000 korun dostat všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí. Celkem je jich 2,89 milionu. Stát to má 14,5 miliardy korun. Některé opoziční strany mluví o uplácení voličů. Premiér Andrej Babiš (ANO) podporu zdůvodnil stresem seniorů v době epidemie. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) mluví o solidaritě. Její úřad pak plán zdůvodnil růstem cen a rozevíráním nůžek mezi průměrnou penzí a mzdou v posledních letech.

"Je potřeba, aby se pomohla zlepšit situace těm, kteří jsou v tíživé situaci a mají problém zaplatit základní životní náklady," míní Jurečka. Podle něj takzvané rouškovné není systémové.

Lidovci proti vyplacení ale nejsou, navrhují pravidla upravit. Pětitisícový příspěvek by se podle nich měl poskytnout seniorům a seniorkám s maximálně průměrnou penzí. V pololetí dosáhla 14.427 korun. Maláčová už dřív řekla, že menší částku pobírá milion lidí. Peníze by měli dostat také vdovy, vdovci a sirotci. Matkám či otcům by se poslalo ještě 500 korun za každé vychované dítě. "Pokud je někdo souběžně poživatelem starobního nebo invalidního důchodu a k tomu i vdovského, by dostal dvakrát 5000 korun," popsala Jelínková. Podle ní plošné vyplácení nesplňuje podmínku solidarity.

Například vdova s podprůměrnou starobní penzí, která vychovala dvě děti, by tak podle lidoveckého plánu mohla zřejmě jednorázově získat od státu 11.000 korun. Podle Jurečky se KDU-ČSL se svým návrhem "vejde do výdajů", s nimiž počítá vláda.