Lidovci chtějí ve vládě rodinnou a sociální politiku i ekologii

Praha - KDU-ČSL chce být ve formující se koalici Spolu, ale i celé vládní sestavy včetně koalice Pirátů a STAN, sociálním svědomím. Promlouvat hodlá do rodinné a sociální politiky a do tématu životního prostředí a krajiny, uvedl po dnešním zasedání širokého vedení strany předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Spolu s ODS a TOP 09 zahájí ve středu jednání s koalicí Starostů a Pirátů. Podle Jurečky koalice do dvou až tří týdnů udělá maximum pro přípravu programového prohlášení.

Jurečka na dotaz novinářů připustil, že KDU-ČSL by chtěla řídit ministerstvo životního prostředí. Na dotaz k vedení ministerstva obrany odmítl odpovědět. "Prosím o shovívavost, nebudu více konkrétní, jména chceme projednat nejprve v koalici Spolu, pak i v koalici s Piráty a STAN," uvedl Jurečka na dotaz ke kandidátům na ministry. Lidovci si jsou podle Jurečky vědomi, že hlasy řady voličů propadly, chtějí proto být sociálním svědomím koalice. Nově zvolený šéf poslaneckého klubu Marek Výborný zvolil v tomto ohledu slovní spojení zodpovědná solidarita.

Největší problémy při skládání programu očekává Jurečka v oblasti financí, přičemž lidovci budou proti zvyšování rodinné zátěže. Problémy vidí také ve shodě na přístupu k životnímu prostředí.

Jednání o uspořádání Poslanecké sněmovny očekává předseda lidovců až v příštím týdnu. Zopakoval, že KDU-ČSL by ve vedení dolní komory mohl zastupovat Jan Bartošek. Spekuluje se o něm také jako o možném ministrovi obrany.

KDU-ČSL, která ve volbách kandidovala v rámci koalice Spolu s ODS a TOP 09, zaznamenala nejlepší výsledek ve své polistopadové historii, získala 23 mandátů.