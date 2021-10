Lidovci chtějí programové prohlášení Spolu a PirStan schvalovat 5. listopadu

Praha - Lidovci chtějí vládní koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády, které skládají koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostů a nezávislých s Piráty, schvalovat na stranické úrovni 5. listopadu. Novinářům to po dnešním jednání celostátní konference strany řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Koalice oznámily, že chtějí vládní programové prohlášení dokončit tak, aby je bylo možné podepsat do 8. listopadu, kdy se také poprvé sejde nová Sněmovna.

Celostátní konference, která je nejvyšším orgánem lidovců mezi sjezdy, se dnes s ohledem na covidovou epidemii sešla prezenčně zhruba po roce a čtvrt, řekl Jurečka. "Potvrdila dosavadní (povolební) postup, souhlasí s ním a dala v usnesení najevo, že máme jako předsednictvo pokračovat v dalších krocích, abychom 5. listopadu přišli na celostátní konferenci s dokončeným návrhem koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády," řekl Jurečka.

Lidovci patří do koalice Spolu, která s koalicí Pirátů a STAN bezprostředně po volbách podepsala memorandum o úmyslu vytvořit společně vládu. Uskupení mají 108 poslanců a s ohledem na to v memorandu žádají Hrad, aby pověřil Petra Fialu (ODS) jednáními o vládě. Strany v něm také odmítají, že by mohly jednat o kabinetu s jinými subjekty. O budoucím vládním programu začalo jednat šest týmů.

Šéf nového poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný ocenil, že expertní týmy začaly pracovat velmi rychle. "Připravujeme obrysy a teze koaliční smlouvy a také budoucího programového prohlášení. Jsem rád, že jsme byli schopni v řádu hodin sestavit ty týmy a zahájit práci," řekl.