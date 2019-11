Lidovci by na sjezdu měli podle Jurečky volit celé předsednictvo

Praha - Lednový mimořádný sjezd KDU-ČSL by měl vybrat celé nové předsednictvo, ne pouze předsedu. ČTK to sdělil poslanec Marian Jurečka, o němž se spekuluje jako o jednom z možných kandidátů do čela strany. Svolání mimořádného sjezdu musí ještě potvrdit prosincová celostátní konference lidovců. Dosavadní předseda strany Marek Výborný se rozhodl skončit kvůli rodinným důvodům, v září mu náhle zemřela manželka a má tři malé děti.

"Myslím si, že je fér, aby předsednictvo před sjezdem rezignovalo a dalo prostor vytvořit s novým předsedou nový tým. Marek Výborný si v Brně řekl jména a skoro všechna jsou dnes v předsednictvu. Zároveň se tím nevylučuje možnost, aby tito členové předsednictva své funkce a svou práci obhájili," uvedl Jurečka na dotaz ČTK.

"Nepřišlo by mi však v této situaci dobré, aby se sešel sjezd a zvolil se jen předseda. Sjezd by měl novému předsedovi dát prostor, aby mohl mít aktualizovaný tým, byť vůbec nemusí na nikoho ukázat, ale také my delegáti si můžeme po několika měsících vyhodnotit, zda to, co říkali členové předsednictva v březnu, také dělají a s jakými výsledky," doplnil.

O Jurečkovi se spekuluje jako o jednom z možných kandidátů na předsedu. Letos na březnovém sjezdu se o funkci ucházel, v závěrečném kole volby ho ale porazil Výborný a Jurečka poté nekandidoval do dalších funkcí v čele strany. Možnost kandidovat na předsedu letos v lednu Jurečka nevyloučil, chce ale věc napřed probrat s rodinou.

Jako o dalším možném kandidátovi se mluví i o předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL Janu Bartoškovi, který se o funkci rovněž ucházel už v březnu. Bartošek uvedl, že se rozhodne podle toho, zda jej vyzve členská základna. Kandidaturu nevylučuje ani europoslanec Tomáš Zdechovský, minulý týden ale uvedl, že konečné rozhodnutí ještě zváží mimo jiné i kvůli tomu, že by považoval za neslučitelnou funkci předsedy strany a poslance Evropského parlamentu.