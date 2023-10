Lidem mířícím do Izraele cestovní kanceláře umožní změnu termínu či vrátí peníze

Praha - Lidem, kteří měli odletět do Izraele, tuzemské cestovní kanceláře (CK) nabídnou změnu termínu, destinace nebo vrácení peněz. V místě konfliktu aktuálně žádné klienty nemají, řekli dnes zástupci CK, které ČTK oslovila. Češi se podle nich ptají na bezpečnostní situaci i v zemích sousedících s Izraelem, jako je Jordánsko nebo Egypt. Na prodeje zájezdů do těchto oblastí ale konflikt zatím vliv nemá. Zástupci CK doplnili, že obliba Izraele jako turistické destinace v poslední době rostla, ročně tam odcestovaly tisíce klientů.

"Nejbližší naplánované odlety do Izraele jsme měli 12. října a 16. října 2023. Klientům jsme nabídli výběr náhradních termínů na příští rok, nebo vrácení finančních prostředků zpět v plné výši," uvedl Matěj Chválek z marketingového oddělení CK Avetour. Ročně podle něj s CK Izrael navštíví zhruba 1200 lidí.

Další zájezdy do Izraele by měla CK Hrdlička vypravit v listopadu. "Je třeba ještě vyčkat na další vývoj na místě. I když je nyní situace (týká se primárně Pásma Gazy a jeho okolí) vážná, je velmi pravděpodobné, že nebude trvat déle než přibližně 14 dnů," míní majitel Karel Hrdlička. Pokud by se ale konflikt mezi Izraelci a Palestinci nevyvíjel dobře, CK podle Hrdličky klientům nabídne změnu termínu či storno.

Poslední klienti CK Hrdlička se do Česka vrátili dnes pravidelnou leteckou linkou. Podle majitele CK jsou všichni v pořádku. Do Izraele firma zajistí zájezd asi 400 až 500 lidem ročně, uvedl. "Na prodej zájezdů v okolních oblastech by současná situace neměla mít dlouhodobý vliv," doplnil.

V Izraeli momentálně klienty nemají ani CK Fischer a Exim Tours. "Nejbližší poznávací zájezd měl proběhnout za více než měsíc, ale už v tuto chvíli klienty sami kontaktujeme. Jako vždy v podobných případech klientům samozřejmě umožníme změnu zájezdu nebo storno," uvedl mluvčí obou CK Jan Bezděk. O víkendu podle něj CK řešily několik málo dotazů na bezpečnostní situaci v jiných zemích, prodej zájezdů ale konflikt neovlivnil, řekl.

Nadcházející termíny poznávacích zájezdů do Izraele i jednodenní výlety do Jeruzaléma z Egypta zrušila CK Čedok. "Klienty v Izraeli aktuálně nemáme, v sobotu jsme skupinu zákazníků co nejdříve přesunuli zpátky z výletu do Egypta, stejně tak našeho průvodce," sdělila mluvčí Kateřina Pavlíková. Do Izraele podle ní s Čedokem za rok odcestují tisíce klientů, a to jak při samostatných poznávacích zájezdech, tak jednodenních výletech. "Jakákoli mimořádná událost ovlivňuje poptávku jen dočasně, jakmile se vrací život k normálu, vrací se i turisté," dodala Pavlíková. Výlety do Izraele pozastavila i CK Blue Style, řekla mluvčí Lucie Bukovanská.

Tuzemské CK podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže zrušily zájezdy do Izraele na několik týdnů, uvedl už dříve. Dnes v České televizi doplnil, že je s tuzemskými CK v Izraeli asi 50 Čechů. Všichni, kdo chtěli, podle něj ze země už odletěli. Zbylí chtějí v dovolené pokračovat, protože mají v plánu i návštěvu Egypta nebo Jordánska, řekl.

Ministerstvo zahraničí stále neregistruje žádné oběti mezi českými občany v Izraeli, uvedl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). V cestovatelském systému Drozd je podle něj aktuálně 165 Čechů. Plošné doporučení do Izraele necestovat úřad zatím nevydal.