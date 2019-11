Lidé zranění při výbuchu v Purumu byli propuštěni z nemocnic

Hamr na Jezeře (Českolipsko) - Stav zraněných po úterním neštěstí v provozovně likvidace nebezpečných odpadů firmy Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku, který si vyžádal jeden život, se zlepšil. Hospitalizovaný už není žádný z pracovníků Purumu, informoval dnes ČTK jednatel firmy Daniel Kraft. Při úterním výbuchu spojeném s únikem škodlivin bylo zraněno osm lidí, z toho dva těžce. Jeden na následky zranění po dvou dnech v liberecké nemocnici zemřel.

Vážné zranění utrpěl ještě jeden zaměstnanec firmy, kterého museli záchranáři na místě oživovat. Hospitalizován byl v Praze na Vinohradech, podle informací z nemocnice je jeho stav stabilizovaný a byl převezen do Liberce. "Druhý vážně zraněný kolega byl již propuštěn do domácí péče. Stejně jako ostatní osoby, které utrpěly lehká zranění a byly preventivně převezeny k vyšetření do okolních nemocnic. V současné době již není hospitalizovaný žádný z našich pracovníků," uvedl Kraft. Ošetření muselo po zásahu vyhledat také deset záchranářů, do domácí péče byli propuštěni už v úterý.

Policie zatím neví, co výbuch způsobilo. Událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, zatím nikoho neobvinila. Firma se k možné příčině nebude vyjadřovat. "Do ukončení policejního vyšetřování jsme byli v zájmu zachování objektivity vyšetřovacího procesu požádáni nespekulovat o příčinách havárie prostřednictvím médií," uvedl Kraft. Podle něj se ale snaží analyzovat, odkud mohlo přijít pochybení. "Zda se jedná o technologickou chybu, nebo o selhání lidského faktoru nebo jinou nepředvídatelnou příčinu," dodal. V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře působí firma Purum od roku 2002 a dosavadní provoz označil jednatel za bezproblémový. Podle něj se areál postupně snaží modernizovat. "Největší modernizace provozu byla zahájena před dvěma lety, a to s investičními náklady v řádech desítek milionů korun. A zařízení lze v současné podobě nazvat zařízením s plně funkční technologií používanou pro dané účely v rámci přísných předpisů Evropské unie," dodal. Podle něj jde o úpravnu, která využívá metody chemické neutralizace odpadů a vápenocementové stabilizace.