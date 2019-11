Lidé z ambasády podle Výborného navštíví řecké tábory s migranty

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) přislíbil, že zástupci české ambasády v Aténách navštíví řecké uprchlické tábory. Novinářům to ve Sněmovně řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s Petříčkem záležitost probíral telefonicky. Pokud by děti z tamních táborů úspěšně absolvovaly bezpečnostní prověrku, Česko by podle lidovců mělo vyjádřit solidaritu. Strana podle Výborného ví o českých rodinách, které se nabízejí a čekají na možnost se o nezletilé nedoprovázené uprchlíky postarat.

Diskusi o nezletilých uprchlících vyvolala v Česku minulý týden informace o řecké výzvě ze začátku září, podle které by měly evropské země přijmout děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Řekové požádali Česko o přijetí 40 nezletilých z celkem zhruba 2500. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden na twitteru uvedl, že dopis není ničím novým, pouze snahou Řecka vyvolat debatu o přemístění migrantů. V přesunutí sedmnáctiletých lidí bez nároku na azyl však nevidí smysl, dodal.

Výborný dnes řekl, že kvůli dopisu Hamáčka opakovaně vyzýval k jednání. "Nejde nám o to, abychom nějak ohrozili bezpečnost ČR. Jedná se o nedoprovázené děti, nezletilé, je jen na ČR, které děti bude ochotna přijmout," uvedl. Petříček podle něj přislíbil kontaktovat ambasádu. "Která ty tábory navštíví. Pokud by tyto děti prošly nějakou bezpečnostní prověrkou, naše strana by si je mohla vybrat. Víme, že rodiny v Česku se nabízejí a čekají na možnost se o tyto děti solidárně postarat," řekl.

Předsednictvo KDU-ČSL se v úterý usneslo, že podporuje dlouhodobou iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), která loni navrhla přijmout z řeckých táborů 50 syrských sirotků. "Litujeme, že premiér (Andrej Babiš, ANO) nedostál svému závazku a nepostavil sirotčinec přímo v Sýrii," uvedla první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. Šojdrová v pondělí a úterý ČTK sdělila, že se jí Hamáčka nedaří kontaktovat. O schůzku s ministrem proto požádala oficiálně a čeká na odpověď. Jelínková dnes uvedla, že vnitro by mělo na řeckou žádost reagovat pozitivně.

Babiš minulý týden řekl, že o řeckém dopisu nic neví. Připomněl svou iniciativu na stavbu centra pro syrské sirotky. Ta podle něj ztroskotala na tom, že syrská strana odmítla, aby stavbu obstarala česká firma. "Nabídli nám syrskou firmu, ta je několikrát dražší," vysvětlil Babiš, který před přijímáním dětí do Česka upřednostňuje pomoc migrantům v místech, odkud pocházejí.