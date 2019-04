Praha - Do ulic měst i volné přírody dnes vyrazí tisíce dobrovolníků, aby zbavili své okolí nepořádku a černých skládek. Letošní pátý ročník akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je zaměřený hlavně na odhozené pneumatiky. V uplynulých dnech rozeslali organizátoři 1500 balíčků s úklidovým materiálem. Očekávají, že do sběru odpadků na různých místech Česka se dnes zapojí přes 80.000 lidí. Na celé jaro mají nahlášeno kolem 3200 úklidových akcí. To je zhruba stejně jako za celý loňský rok.

Hlavním tématem letošních úklidů jsou pneumatiky. Pořadatelé akce chtějí upozornit na nesmyslnost jejich vyhazování do lesa, příkopů či potoků a řek. "Již několik roků máme v ČR plně funkční systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom ze 4200 sběrných míst," připomněla jedna z organizátorek akce Kateřina Landová.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která se koná na území celé České republiky. Za celý loňský rok se do 3295 úklidů zapojilo téměř 135.000 dobrovolníků. Díky nim zmizelo z přírody 2113 tun odpadu. Nejaktivnější byly Středočeský a Jihomoravský kraj.

První ročník akce s názvem Ukliďme Česko uspořádal na jaře 2014 spolek Ekosmák. O dva roky později se projekt spojil s obdobnou kampaní Ukliďme Svět, kterou od roku 1992 pořádá Český svaz ochránců přírody.