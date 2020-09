Lidé v zámeckém parku v Lešné si prohlédli historické automobily

Lešná (Vsetínsko) - Do zámeckého parku v Lešné u Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijely historické automobily. Zavítaly tam v rámci Svatováclavské vyjížďky Klubu historických vozidel Nový Jičín, která se konala desátým rokem. Muzeum regionu Valašsko, které je správcem zámku, připravilo program, do kterého se zapojili i herci v kostýmu hraběte Bedřicha Kinského a dalších hostů z historie zámku.

"Přenesli jsme se v čase do 30. let minulého století. Hrabě Kinský tady v období první republiky žil, až do druhé světové války," řekla dnes ČTK organizátorka Květoslava Zemanová. Scénky zachytily nejen členy hraběcí rodiny, také jejich přátele. "Zapojili jsme do scénky i podnikatele z Novojičínska, kteří měli silný vztah k automobilovému průmyslu," uvedla Zemanová. Patřila k nim také rodina Hückelova, která v Novém Jičíně založila továrnu na klobouky a již na začátku 20. století vlastnila automobily.

Lidé si mohli prohlédnout staré vozy různých značek, nechyběly například automobily značky Tatra z 30. let. K nejstarším veteránům patřil vůz americké značky Packard vyrobený v roce 1927. Do Lešné přijeli majitelé veteránů z celé Moravy, k vidění bylo asi šest desítek vozů.

Nechyběly ani motocykly, nejstarším byl motocykl značky ČZ vyrobený v roce 1937. "Má zhruba pět koní, ´žere´ asi tři litry na sto kilometrů, je to motocykl od mého otce, který jej koupil před 40 lety a poté jsme jej asi pět let dávali do kupy," řekl dnes ČTK Jan Matyáš. Motocykl podle něj sice občas "stávkuje" a nechce například startovat, jinak je to ale "držák". "Je to poměrně jednoduchý stroj, vyžaduje běžnou údržbu," uvedl Matyáš, který se s motocyklem rád účastní setkání veteránů. Vyráží na něm také na projížďky po okolí.