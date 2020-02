Lidé v tísni mají v ČR ztížený přístup k pomoci, uvádí zpráva Charity

Praha - Lidé v tísni mají v Česku ztížený přístup k pomoci. Dostupného bydlení a sociálních služeb je nedostatek. Úřady práce nejsou nastaveny tak, aby s klientem jeho situaci individuálně řešily. Chybí školky i dlouhodobá zdravotní péče. Závěry zprávy Caritas Cares 2019 o dostupnosti služeb pro zranitelné představili v Praze zástupci Charity ČR a Caritas Europe.

Zprávu evropská charita vydává pravidelně. Nyní se na ní podílelo 16 zemí. Česká část popisuje každé dva roky ekonomické ukazatele i situaci z terénu. Charita ČR je největším poskytovatelem sociálních služeb v Česku, zajišťuje jich pětinu.

"Kvalita a úroveň společnosti se nepozná podle počtu nejbohatších, ale podle péče o nejchudší. I když se české společnosti velmi daří, nezaměstnanost je nejnižší a rostou mzdy a důchody, narůstá chudoba některých skupin," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Problém podle něj představuje hlavně nedostupnost bydlení, na které řada lidí kvůli rostoucím cenám a nájmům nedosáhne. "Zákon se řeší 15 let. Zda je to politikum, záměr, neochota, je otázka na politiky," dodal šéf charity.

Autorky zprávy se zaměřily na kapacitu služeb i jejich místní či cenovou dostupnost a dostatečnost pomoci. Podle Simony Juračkové z Charity ČR analýza ukázala, že "chudí v Česku nedosáhnou na svá práva". Komplikovaný přístup ke službám mají lidé bez domova, s duševním či fyzickým handicapem, Romové či drogově závislí. Potíže mívají ale i senioři či rodiny samoživitelů.

Podle zprávy služby úřadů práce nejsou nastaveny tak, aby klientovu situaci řešily. Úřední postup bývá složitý, chybí individuální přístup. Nedostatečná je nabídka bydlení i předškolní péče pro děti z rodin bez jistého bydlení či s jinými potížemi. Nedostatek je také následné a dlouhodobé péče pro nemocné či seniory. Služby pro lidi bez domova nestačí na pokrytí potřeb.

Zpráva obsahuje šest doporučení. Podle dokumentu by se měla zlepšit politika zaměstnanosti a přístup by měl být skutečně individuální. Administrativa i přístup klientů k pomoci by se měly zjednodušit. Nutné je zajistit dostatek personálu, jeho školení i řízení. Úředníci by měli s klienty hledat řešení, která jsou v jejich situaci použitelná.

Nutný je zákon o bydlení a zavedení sociálního a dostupného bydlení. Díky bydlení by se mohla snížit i poptávka po dalších službách, uvádí zpráva. Upravit by se měla pravidla dotací a úvěrů pro obce na pořízení bytů.

Zajistit by se měla i zdravotní péče. Vzniknout by mohla síť lékařů, kteří budou přijímat pacienty bez domova či v tísni. Stanovit by se měla pravidla a financování sociálně-zdravotního pomezí. Přibýt by mělo jeslí a školek. Příjem lidí by měl být dostatečný, zmírnit by se měly represe při vyplácení dávek. Zvážit by se mohlo zavedení minimálního příjmu, uvádí charita ve zprávě

Caritas Europe, která zastřešuje 49 charit ve 46 zemích, chce výsledky zprávy využít při vyjednávání s institucemi EU o nastavení evropských pravidel. Jednat chce třeba právě o nastavení minimálního příjmu či mzdy, upřesnila generální tajemnice Caritas Europe Maria Nymanová.