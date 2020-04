Lidé v karanténě více čtou, dobře se prodávají knihy o epidemiích

Londýn - Karanténa přiměla velkou část lidí k tomu, že začali více číst a řada z nich nyní vyhledává knihy zasazené do období morových ran nebo dystopické příběhy o šíření smrtících epidemií. Vyplývá to z britského průzkumu u příležitosti Světové knižní noci (World Book Night), o němž informoval server BBC. Podle něj nyní až třetina lidí čte víc, než před karanténou, přičemž populární je hlavně klasická beletrie a detektivní romány.

V průzkumu odpovídalo přes 2100 lidí, kteří vesměs uváděli, že čtou hlavně proto, že mají více času a také proto, aby v koronavirové době přišli na jiné myšlenky. Náruživých čtenářů přitom přibylo hlavně ve věkové kategorii 18 a 24 let, kde nyní čte více 45 procent oslovených.

Podle údajů nakladatelství Penguin Classics, které citoval deník The Times, se prodeje klasické literatury zvýšily o šest procent a raketový růst zažily zejména některé konkrétní tituly. Například u Deníku morového roku Daniela Defoea, který pojednává o průběhu morové nákazy v Londýně v roce 1722, se prodeje zvýšily o 750 procent. Soubor novel Giovanniho Boccaccia Dekameron, který se odehrává během morové epidemie ve Florencii ve 14. století, se nyní prodává třikrát více, než obvykle. Populárně naučná kniha The Viral Storm (Virová bouře) amerického biologa Nathana Wolfea se nyní ve srovnání s dobou před začátkem karantény prodává dokonce o 1400 procent více. Velký zájem je i o román Mor Alberta Camuse.