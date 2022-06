Lidé v Dolních Břežanech a na kraji mohou vyjádřit soustrast s úmrtím Michalika

Dolní Břežany (u Prahy)/ Praha - Lidé mohou ode dneška na radnici v Dolních Břežanech u Prahy a na krajském úřadě v Praze vyjadřovat soustrast s úmrtím dlouholetého břežanského starosty a hejtmančina náměstka Věslava Michalika (STAN). V přízemí obecního úřadu je vystavena kondolenční kniha. Kraj zřídil pietní místo s květinami a svíčkami, na budově visí černá vlajka. Místopředseda STAN Michalik náhle zemřel v neděli, bylo mu 59 let. Rodina podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) plánuje veřejný pohřeb, na němž by se s Michalikem mohli rozloučit všichni, kdo ho měli rádi. Kdy a kde se uskuteční, zatím není jasné.

Pecková ČTK řekla, že je ráda, že se tak se rodina rozhodla. "Na pohřbu bude umožněno, aby se s ním mohli všichni rozloučit," dodala. Lidé mohou už nyní uctít Michalikovu památku zápisem do kondolenční knihy na radnici v Dolních Břežanech. Kraj chce kondolenční knihu vystavit, až bude znám termín pohřbu, případně po dohodě s rodinou dříve. Zatím zřídil pietní místo pro veřejnost poblíž hlavního vchodu ve Zborovské ulici. Hoří tam svíčky a lidé na pietní místo mohou nosit květiny.

Politici dnes označili za předčasné vyslovovat se k obsazení funkcí po Michalikovi. "Je to všechno brzo, my jsme tou zprávou natolik zaskočeni, že nejsme schopni teď si říct, jak budeme postupovat dál. Stanovy samozřejmě takovou situaci neřeší, ale my se tím určitě budeme nějak zabývat," řekl předseda STAN Vít Rakušan novinářům k tomu, jak bude hnutí řešit obsazení funkce celostátního místopředsedy.

Podobně na dotaz, kdo by mohl nahradit Michalika ve vedení kraje, odpověděla Pecková. "Zatím jsme to neřešili. Ráno jsme se tady všichni sešli a uctili jeho památku. Jenom víme, že budeme pokračovat v tom, co pro něj bylo podstatné, a to bylo vzdělávání, věda, výzkum, inovace, rozvoj kraje," řekla Pecková ČTK.

Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004. Místopředsedou STAN se stal loni.

V letech 1986 až 1996 pracoval Michalik jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, dotace a inovace. Po loňských sněmovních volbách se měl Michalik původně měl stát ministrem průmyslu a obchodu, nominace se ale vzdal kvůli pochybnostem o dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Řekl však, že jeho někdejší podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem.