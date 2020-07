Lidé si za týden stáhli přes 75.000 poukazů na pobyt v lázních

Karlových Varech byly 25. května 2020 znovu otevřeny prameny a kolonády. I přes postupné uvolňování opatření proti koronaviru se hosté do lázeňské zóny vracejí jenom velice pomalu. Na snímku je Mlýnská kolonáda.

Karlových Varech byly 25. května 2020 znovu otevřeny prameny a kolonády. I přes postupné uvolňování opatření proti koronaviru se hosté do lázeňské zóny vracejí jenom velice pomalu. Na snímku je Mlýnská kolonáda. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Lidé si k dnešnímu dni stáhli přes 75.000 poukazů na státem dotovaný pobyt v tuzemských lázních. Do projektu je zapojeno 76 firem podnikajících v lázeňství, v ČR jich působí zhruba 90. ČTK to dnes řekla Veronika Vároši, ředitelka tiskového odboru ministerstva pro místní rozvoj, pod které program spadá. Lázně evidují mimořádný zájem, podporu ovšem komplikuje fakt, že se započítává do limitu stanoveného dočasným rámcem Evropské komise. Lázně tak mohou přijmout jen omezený počet voucherů, řekl ČTK viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý.

Lázně podle Plachého evidují obrovský zájem, denně vyřizují stovky dotazů. "Doufáme, že program pomůže především lázním na západě Čech, které jsou současnou krizí nejvíce zasaženy. Například v hotelu Royal v Mariánských Lázních poptávka od spuštění projektu vzrostla o 40 procent oproti loňsku," řekl. Problémem ovšem podle něj je, že se na program vztahuje dočasný rámec Evropské komise, který je 800.000 eur. V případě poukazů musejí lázně o dotaci žádat zpětně, hrozí tak, že limit přečerpají a podpora jim nebude proplacena, nebo nebudou moci čerpat další pomoc. To je podle Plachého důvod, proč některá zařízení poukazy neakceptují. Podle zjištění ČTK jde například o Lázně Teplice nad Bečvou, které informaci uvádějí na svém webu. Vouchery pravděpodobně nebudou přijímat ani lázně Bohdaneč na Pardubicku. Důvody výkonná ředitelka lázní Bohdana Opočenská sdělit nechtěla.

Program byl oficiálně spuštěn 1. července. Voucher na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur s platností od 1. července do 31. prosince si lidé mohou stáhnout na portálu Kudyznudy.cz, nebo ho mohou vygenerovat přímo v lázeňských zařízeních.

Poukaz mohou využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250.000 poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz.

Současně se spuštěním programu začala fungovat také infolinka. "Lidé se hodně zajímají a volají, denně vyřizujeme zhruba 250 hovorů. Nejčastěji se ptají, jestli mohou voucher využít vícekrát, jestli je potřeba mít voucher vytisknutý, zda poukaz platí ve všech lázních. Častá je také otázka, pokud klient voucher nepoužije, tak zda z toho bude nějaká sankce," uvedla Vároši.

Podpora má lázním jako jednomu ze sektorů, který je nejhůře postižen koronavirovou krizí, částečně nahradit výpadek zahraniční klientely. Hosté z ciziny podle ministerstva pro místní rozvoj tvořili až 44 procent klientů českých lázní. Podle ministerstva Češi zahraniční klienty, kterých lázně kvůli současné situaci mohou ztratit 170.000 až 200.000, nedokážou nahradit. Záměrem programu mimo jiné je naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc přispět k obnově regionu.