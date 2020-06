Lidé si připomněli 78 let od smrti československých výsadkářů

Praha - I přes opatření proti koronaviru si dnes v pražské Resslově ulici politici a zhruba 200 lidí připomněli památku československých parašutistů, kteří zemřeli před 78 lety v kryptě pravoslavného chrámu po boji s německou přesilou. Mezi padlými byli i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří o tři týdny dříve úspěšně zaútočili na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Hrdinný několikahodinový boj československých výsadkářů přišli položením věnců a květin uctít například předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Radek Vondráček (ANO), vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) nebo zástupci Československé obce legionářské. Pietní akci přihlížely asi dvě stovky lidí.

Vystrčil ČTK a Českému rozhlasu řekl, že pietní vzpomínka na smrt československých parašutistů v Praze je pro něj propojena s jihlavským senátním obvodem, za který kandidoval do Senátu. V něm ze spojeneckých letadel za druhé světové války vyskočila výsadková skupina Out Distance, které velel Adolf Opálka. Byl jedním ze sedmi vojáků, kteří v kostele a její kryptě svedli boj s německými jednotkami. V nedalekých Dolních Vilémovicích se také narodil Kubiš. Vystrčil ocenil to, že památka výsadkářů není připomínána jen v Praze, ale i třeba právě na Vysočině. Hrdiny je podle něj důležité připomínat a je také významné, aby si lidé uvědomili, že mezi sebou hrdiny měli. "Ti jsou důležití pro to, abychom jako národ byli sebevědomí a nenechali si od nikoho nic diktovat," poznamenal.

"Udělali obrovský kus práce a stali se symbolem nejenom pro výsadkáře, ale i pro Armádu České republiky," řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata, sám příslušník výsadkového vojska. Pro současné vojáky je podle něj připomínka jejich hrdinství jedním z nejsilnějších zážitků.

Pietu zahájila slovenská hymna, kterou následovala hymna česká. Zástupci ústavních institucí poté položili u okna krypty věnce. Oproti minulosti byla dnešní vzpomínka kvůli koronavirovým opatřením zkrácena, vypuštěna byla i tradiční bohoslužba.

V kostele a kryptě před 78 lety zemřeli kromě Kubiše, Gabčíka a Opálky také Josef Valčík, Jan Hrubý, Josef Bublík a Jaroslav Švarc. Část z nich padla při obraně v chrámu, část zemřela v kryptě.

Nejen jejich památku od roku 1995 připomíná přímo v cyrilometodějském chrámu umístěný Národní památník hrdinů heydrichiády. V posledních měsících byl kvůli opatřením proti šíření koronavirové nákazy uzavřen, znovuotevření je naplánováno na příští týden.