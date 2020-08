Lidé si připomněli 75 let od návratu letců RAF do vlasti

Na pražském Klárově se 14. srpna 2020 u pomníku letců RAF (Royal Air Force) konala pietní vzpomínka v den 75. výročí, kdy se českoslovenští letci vrátili z Británie zpět do své vlasti.

Praha - Památku československých letců sloužících v britském Královském letectvu RAF (Roayal Air Force), kteří se před 75 lety vrátili z Velké Británie do vlasti, si připomněli lidé u památníku okřídleného lva na pražském Klárově. Piety se zúčastnilo několik desítek lidí, mezi nimi i vnučka generála George S. Pattona Helen Pattonová-Plusczyková.

Největší část československých pilotů RAF se do Prahy vrátila 13. srpna 1945. Na ruzyňské letiště, kam přiletěli ve stíhačkách spitfire, je tehdy přišly přivítat tisíce lidí. "Pohled na více než padesátku úplně nových stíhaček Spitfire byl podle vzpomínek pamětníků ohromující," řekl dnes starosta Prahy 1 Petr Hejma (za STAN) při pietě, kterou zahájil přelet dvou stíhacích letounů gripen nad Klárovem.

Následně položili zástupci armády a Prahy 1 před památník věnce. "Byli to v pravém slova smyslu vlastenci, bojovníci, ale také kamarádi. Vzájemně se podporovali, drželi se a to jim pomáhalo v těch nejtěžších chvílích, které v době druhé světové války zažili," řekl velitel vzdušných sil armády Petr Hromek a dodal, že nezáleží na tom, zda Čechoslováci létali v bojových letadlech nebo pracovali u pozemního leteckého personálu. "Čelili společně jednomu nepříteli a porazili ho," dodal. Zároveň připomněl, že mnozí z letců, kteří se po válce vrátili do vlasti, zažili útlak od komunistického režimu.

"Více než 2500 statečných vojáků odešlo z Československa, aby se aktivně postavili nacismu a jako příslušníci RAF se obrovskou měrou zasloužili o svobodu Velké Británie, Evropy i své vlasti," řekl Hejma. Kardinál Dominik Duka připomněl, že letci RAF bojovali nejenom za Británii, ale především bojovali spolu s Brity za svobodný svět. Po Dukově proslovu a modlitbě zazněly britská, slovenská a česká státní hymna.

Pieta se konala u památníku v podobě okřídleného lva, který byl na Klárov umístěn v roce 2014. Jeho vznik tehdy zaplatila britská komunita žijící v Česku a na Slovensku. Na jeho podstavci je umístěna deska, která připomíná přes 2500 československých vojáků, kteří se během druhé světové války zapojili jako piloti i jako letecký personál do služby v RAF.

Českoslovenští letci se proslavili během druhé světové války, kromě bojů ve Velké Británii se zapojili do bojů ve Francii nebo v Sovětském svazu. Jen v RAF podle armádních údajů vykonali 43.500 operačních letů a sestřelili nebo poškodili 362 nepřátelských letounů. Českoslovenští letci odcházeli do zahraničního odboje mezi prvními, po válce se do vlasti mohli vrátit až tři měsíce po podepsání německé kapitulace. O návrat usilovali už dříve, nedostali ale souhlas Sovětského svazu.