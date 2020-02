Lidé si mohou koupit podíl na vzácných houslích, už od koruny

Praha - Investovat do sběratelského předmětu je možné nejen zakoupením celého objektu, ale třeba jen podílu na něm. Do konce dubna mohou třeba milovníci vzácných hudebních nástrojů své peníze vložit do podílu v houslích, jejichž hodnota přesahuje 2,5 milionu korun. Česká online investiční galerie nabízí housle Gennaro Testore z roku 1796 a investovat do nich lze už od jedné koruny. Společnost Portu Gallery to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Nástroj Gennaro Testore podle finančníků patří do období vrcholné éry houslařství. Dochovalo se jen omezené množství exemplářů, proto se stávají každým rokem vzácnější a jejich hodnota roste.

Nabídka investování do houslí Gennaro Testore odstartovala na začátku února a potrvá do dosažení cílové částky, která je v tomto případě tři miliony korun, ne však déle než do 30. dubna. Na Portu Gallery je po registraci možné investovat do vystavených předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou už od jedné koruny, šéf Portu Gallery Radim Krejčí to označuje jako demokratizaci investování. Za projektem Portu Gallery stojí česká finanční skupina WOOD & Company.

Na Portu Gallery od spuštění v září loňského roku lidé investovali do dvou historických automobilů - například do Porsche 911 R-Gruppe 1974 vložilo 163 investorů dohromady 2,9 milionu korun. Ještě do konce května je možné investovat do automobilu Ferrari 250 GT Coupé 1959. Cílová částka je 15,2 milionu korun, zatím 95 zájemců investovalo dohromady 759.274 korun. Celkově Češi na Portu Gallery do sběratelských předmětů investovali zatím přes pět milionů korun.

Podle webu Portu Gallery se za posledních deset let ze sběratelských předmětů nejvíce zhodnocovaly mince, o 193 procent, a tedy dokonce více než akcie, jejichž zhodnocení bylo 162 procent. Auta se zhodnotila o 162 procent, umění o 142 procent a více než stoprocentní zhodnocení měly ještě víno, barevné diamanty a šperky. Zlato mělo zhodnocení jen 43 procent a nejhůře na tom byl starožitný nábytek, investice do něj propadly o 32 procent.

V Česku už několik let fungují specializované fondy na investování třeba do umění, vína či raritních automobilových veteránů. Většinou však zájemci o investování v nich potřebovali vysoké, třeba milionové částky.