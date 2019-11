Lidé si budou moci prohlédnout v ČTK newsroom i techniku

Praha - Česká tisková kancelář v sobotu otevře své dveře veřejnosti. Je to teprve podruhé ve více než stoleté historii ČTK, kdy budou moci lidé nahlédnout do zázemí národní zpravodajské agentury. Ve svém sídle v pražské Opletalově ulici přivítá první návštěvníky v 08:30, poslední skupinka vedená průvodcem bude odcházet na návštěvnický okruh v 15:30. Akce se koná den před 30. výročím sametové revoluce, která byla zásadním zlomem i pro fungování ČTK. Agentura byla v té době státní, nyní je médiem veřejnoprávním.

Návštěvníky v sobotu budou v agentuře provázet členové vedení agentury, kteří veřejnosti představí, jak zpravodajství vznikalo v minulosti a jak se tvoří dnes i jaká technika při tom reportérům pomáhala. Zájemci se budou moci podívat do zpravodajského sálu nebo do fotoateliéru.

Letošní Den otevřených dveří v ČTK je součástí programu, který národní zpravodajská agentura připravila pro veřejnost v rámci připomínky 30. výročí sametové revoluce. Po celý listopad je v centru Prahy v ulici Na Příkopě k vidění také výstava fotografií Okamžiky sametové revoluce, kterou ČTK vytvořila ze svých fotografických fondů a dobových snímků od veřejnosti. Na 30 stojanech si lidé mohou prohlédnout 157 fotek zachycujících revoluční dění v různých koutech bývalého Československa. V užší verzi tuto venkovní expozici představila ČTK i v Olomouci a v Uherském Hradišti.

Šéfredaktorka zpravodajství Radka Matesová Marková a šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch se rovněž zapojili do několika veřejných debat o vývoji českých médií v posledních 30 letech. Jako jeden z hlavních partnerů se ČTK připojila k projektu Komunikace 89. Je rovněž partnerem konference 30 let svobody, kterou pořádá Senát. Při této příležitosti vydala ČTK ve své PR divizi Protext speciální magazín nazvaný 30 let svobody, 30 let svobodného podnikání.

Česká tisková kancelář vznikla stejně jako Československá republika 28. října 1918. V současnosti má 250 zaměstnanců, z nichž ve zpravodajství pracuje zhruba 180. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti. Každý den vydá na 500 zpráv, přes 300 fotografií z vlastní produkce a asi tisícovku fotografií ze světa, médiím dodává i audio, grafiku a videozpravodajství. Kromě zpravodajství nabízí také různé komerční služby.