Lidé se výrazně více obávají růstu nezaměstnanosti

Praha - Téměř tři čtvrtiny Čechů se obávají, že nezaměstnanost v zemi v následujících dvou letech vzroste. Je to nejpesimističtější výsledek od začátku sledování tohoto ukazatele. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Současnou úroveň nezaměstnanosti považují za přiměřenou více než dvě třetiny Čechů. Jako příliš nízkou ji hodnotí výrazně méně lidí než loni. Výsledky průzkumu podle autorů odrážejí vliv koronavirové epidemie na ekonomickou situaci Česka.

Bez práce bylo v červenci podle Úřadu práce ČR 3,8 procenta lidí. Za přiměřené to považuje 69 procent dotázaných. Podle desetiny respondentů je příliš nízká, naopak za příliš vysokou ji považuje 17 procent Čechů.

Oproti červnu 2019 se hodnocení míry nezaměstnanosti výrazně proměnilo. O 15 procentních bodů nižší je hodnocení "příliš nízká". Naopak o 10 procentních bodů se za rok zvýšil podíl lidí, kteří ji vnímají jako přiměřenou a o sedm bodů vzrostl počet odpovědí, které hodnotí počet lidí bez práce za příliš vysoký. "Přitom míra nezaměstnanosti až tak nevzrostla, jen je vnímána jinak, v jiných souvislostech a především v odlišné perspektivě budoucího vývoje," uvádí CVVM.

Mezi Čechy převládá názor, že nezaměstnanost v Česku bude v příštích dvou letech růst. Takový vývoj očekává 72 procent dotázaných, nejvíc od začátku sledování v roce 2003. V loňském průzkumu CVVM vyjádřila obavu ze zvýšení nezaměstnanosti necelá třetina dotázaných.

"Veřejnost sdílí obrovské obavy z budoucího vývoje v oblasti zaměstnanosti, aniž by zatím došlo k výraznému (skokovému) nárůstu míry nezaměstnanosti," uvádějí autoři průzkumu. Současné hodnocení je podle nich důsledkem pesimistického až katastrofického očekávání veřejnosti.

Více než dvě pětiny Čechů se domnívají, že většina nezaměstnaných si není schopna sehnat vhodnou práci. Že lidé bez místa nemohou získat vůbec žádnou práci, si myslí 14 procent respondentů. Téměř dvě pětiny Čechů zastávají názor, že nezaměstnaní jednoduše nemají zájem pracovat.

"Při porovnání s minulým rokem jde o zásadní posun v hodnocení, který zcela převrátil trend z posledních pěti let, kdy narůstalo přesvědčení, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat," uvádí CVVM. Připomíná, že loni tento postoj dominoval, když ho zaujaly více než tři pětiny dotázaných.

Průzkum CVVM se konal od 18. do 29. července. Zapojilo se do něj 972 lidí ve věku od 15 let.