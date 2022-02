Lidé se před velvyslanectvími v Praze modlili za mír pro Ukrajinu

Praha - Lidé se dnes odpoledne před ukrajinským velvyslanectvím v Praze modlili za mír. Jim i české vládě poděkoval za podporu ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Později se shromáždění přesunulo před nedalekou ruskou ambasádu. Podle odhadu zpravodajky ČTK se sešla zhruba stovka lidí, na místě dohlížela policie. Kvůli napětí na ukrajinsko-ruské hranci některé země včetně ČR vyzvaly své občany, aby do země necestovali, a stahují i lidi ze svých ambasád.

"V dnešní době je pro Ukrajinu podpora mezinárodního společenství to nejdůležitější. Válka trvá už osm let, ale jestli bude velká invaze, budeme muset svoji zemi bránit sami," řekl Perebyjnis shromážděným. Ukrajina si podle něj uvědomuje, že nikdo za ni nepůjde bojovat do první linie, proto poděkoval i za podporu země a její armády.

Dodal, že doufá, že dělostřeleckou munici, kterou Ukrajina od Česka získala, nebude muset použít. "Ukrajina doufá, že tento konflikt se vyřeší mírovou, diplomatickou cestou. Ale pokud agresoři, okupanti přijdou, budeme se bránit. To je logické," dodal.

Pořadatelka Martina Hanusová poděkovala české vládě za její podporu Ukrajiny, velvyslanec připomněl i nedávnou cestu ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) do země. Farář Tomáš Trusina vyzval vládu, aby podporovala i neziskové organizace působící na Ukrajině a podpořila přijetí uprchlíků, pokud by ke konfliktu došlo.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února.

Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout. V obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko a Japonsko své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili. Později se k výzvě připojily i další země včetně Česka, lidé nemají cestovat ani do Běloruska.