Poslední rozloučení s hercem Jiřím Pechou se uskutečnilo 5. března 2019 v Brně. Zemřel 28. února po těžké nemoci, bylo mu 74 let. Většinu své herecké kariéry spojil s brněnským divadlem Husa na provázku, v němž působil od přelomu 60. a 70. let až do důchodu. ČTK/Zehl Igor