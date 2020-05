Lidé se na památky vracejí pozvolna

Pražský hrad se 25. května 2020 znovu otevřel veřejnosti. Od 29. května do 1. června budou všechny prostory přístupné zdarma.

Praha - Jen pozvolna lidé začínají navštěvovat otevřené památky, prvnímu dni, kdy se brány hradů, zámků a dalších objektů otevřely pro veřejnost, nepřálo počasí. Na Pražský hrad zvyklý hlavně na zahraniční turisty přicházely jen desítky lidí. Jeden z nejoblíbenějších turistických cílů hrad Karlštejn dnes přivítal kolem stovky návštěvníků.

"Nepředpokládali jsme, že hned první den po zpřístupnění areálu projeví zájem o prohlídku interiérů Pražského hradu stovky návštěvníků, a to i za ne úplně pěkného počasí. V pokladnách se dnes prodávaly všechny kategorie vstupenek, včetně rodinných," řekl dnes ČTK mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. Lidé podle něj dnes využili také služby průvodců, které se nyní poskytují s poloviční slevou.

"Návštěvníci preferovali platbu kartou a nebyla zaznamenána žádná platba eurem. Z našeho pohledu návštěva Pražského hradu neztratila pro občany ČR na atraktivitě," doplnil mluvčí. Pražský hrad ode dneška také po čtyřech letech trochu zmírnil kontroly, kterými dosud musel projít každý návštěvník při každém vstupu do areálu Hradu. Policisté mají nyní návštěvníky kontrolovat jen namátkově. Protože dnes lidí do areálu Hradu směřovalo jen málo, mnozí se podle zpravodajky ČTK kontrole nevyhnuli.

Kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst dnes ČTK řekl, že počet návštěvníků se do konce otevírací doby ještě může zvýšit, ale i zmíněný počet ho potěšil. Zejména proto, že na hradě již v únoru začala velká rekonstrukce za více než 150 milionů korun. "Paradoxně díky uzavření památek kvůli koronaviru jsme stihli udělat prašné práce, které by návštěvníky obtěžovaly, a nyní už se jich tolik nedotknou," řekl kastelán. Oprava počítá s obnovou Císařského paláce či hradního purkrabství, vzniknou nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Práce mají být hotovy nejpozději do konce roku 2022.

V Praze se kromě Hradu včetně katedrály dnes otevřel také třeba chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, vstupenky nabízí v poloviční výši, stejně jako židovské památky na Starém Městě. Mnohé pražské památky včetně věží a rozhleden se otevřely již před týdnem či dvěma, jiné se zase otevřou až v úterý, protože pondělí je tradičně zavíracím dnem. "V úterý otevíráme Müllerovu a Rothamayerovu vilu a Badatelské centrum Norbertov. Návštěvnost minulý týden byla slabší v několika desítkách lidí," řekla ČTK Olga Šámalová, mluvčí Muzea hlavního města Prahy, které spravuje třeba Petřínskou rozhlednu, tamní bludiště, Prašnou bránu nebo věže Karlova mostu.