Lidé se mohou přijít naposledy rozloučit s Marií Poledňákovou

Ilustrační foto - Ve věku 81 let 8. listopadu 2022 zemřela filmová scenáristka a režisérka Marie Poledňáková (na snímku z 9. května 2012). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Do strašnického krematoria v Praze se dnes mohou lidé přijít naposledy rozloučit se scenáristkou a režisérkou Marií Poledňákovou, která zemřela 8. listopadu ve věku 81 let. Rodina poslední rozloučení otevřela přátelům známé autorky i všem, kdo měli rádi její filmové komedie. Obřad začne v 11:00.

Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Film S tebou mě baví svět z roku 1982 byl na základě divácké ankety vyhlášen koncem 90. let nejlepší českou veselohrou 20. století. Do režisérčiny filmotéky se řadí také snímky Královské usínání, Královský gambit, Škaredý podzim 1938, Pražský chodec, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže či Dva lidi v zoo.

Za filmovou kameru se Poledňáková vrátila počátkem nového tisíciletí po 15 letech a natočila úspěšné komedie Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel.