Lidé se mohou podruhé zapojit do sčítání ptáků na krmítkách

Ilustrační foto - Pan Václav Šticha z obce Zbůch na Plzeňsku se zapojil jako jeden z pozorovatelů do prvního sčítání ptáků v krmítkách v Česku. Akce, kterou organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO), potrvá do 6. ledna 2019. Na snímku z 5. ledna 2019 je sýkora koňadra. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Lidé se mohou ode dneška po tři dny znovu zapojit do celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách. První sčítání před rokem přilákalo 14.000 lidí, kteří pozorovali víc než čtvrt milionu ptáků. Výsledky ukázaly, že nejčastějším hostem krmítek v Česku byla sýkora koňadra, s odstupem za ní vrabci polní a vrabci domácí. Akci pořádá Česká společnost ornitologická. Sčítáním chtějí ornitologové získat informace o tom, jací ptáci se v ČR v zimě vyskytují, kteří ubývají, kteří přibývají nebo jaké prostředí nejraději využívají.

Nejlepším místem pro pozorování je podle ornitologů krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoli od pátku do neděle pak pozorovatelé mají sčítat opeřence po dobu jedné hodiny. Zapojit se mohou i vícekrát. U každého druhu mají zapisovat vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítat mají jak ptáky na krmítku, tak ty v okolí nebo přelétající. Údaje mohou zadat elektronicky nebo do papírových formulářů, výsledky je nutné odeslat do 17. ledna.

Zájemci o sčítání si mohou na webu ornitologů najít určovací arch s 12 nejběžnějšími návštěvníky krmítek a tipy pro jejich určování. Určit správně opeřence pozorovatelům pomůže zejména zbarvení, velikost, ale také pohyby. Sýkora si třeba pro každé zrnko slunečnice většinou zaletí zvlášť, zatímco zvonek se v krmítku usadí a hoduje bez přestání.

Při loňském sčítání byla vítězkou sýkora koňadra, kterou zaznamenalo přes 85 procent pozorovatelů. Druhým nejpočetnějším druhem byl vrabec polní a třetí místo obsadil vrabec domácí. Sýkoru modřinku zaznamenalo 70 procent účastníků. Na krmítka ale často přilétala v menších hejnech, proto v celkovém součtu skončila až za vrabci. Pětici nejčastěji pozorovaných druhů uzavírá zvonek zelený, který přilétl na třetinu krmítek. Na Vysočině tohoto žlutozeleně zbarveného pěnkavovitého ptáka viděla dokonce téměř polovina sčítajících. V první desítce nejpočetnějších druhů skončil ještě stehlík obecný, hrdlička zahradní, kos černý, pěnkava obecná a čížek lesní.

Loni sčítali ptáky jak jednotlivci doma, tak i žáci ve školách či družinách. Lidé při hodinovém sčítání v průměru spatřili 29 ptačích jedinců. Řada účastníků využila možnosti a postupně sčítala více hodin. Rekordu dosáhl pozorovatel z Miletína na Jičínsku, který provedl 14 sčítání.